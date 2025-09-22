    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Handelsblatt' zu Deutsche Bahn

    Für Sie zusammengefasst
    • Evelyn Palla übernimmt Führung der Deutschen Bahn.
    • Sie bringt umfassende Erfahrung und Finanzexpertise mit.
    • Erfolg hängt von neuer Bahn-Strategie des Ministers ab.

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - "Handelsblatt" zu Deutsche Bahn:

    "Mit Evelyn Palla soll eine erfahrene Managerin die Führung der Deutschen Bahn übernehmen. Das ist eine gute Nachricht: Palla kennt den Konzern aus dem Effeff und hat bei DB Regio bewiesen, dass sie reformieren, stabilisieren und vor allem Ergebnisse liefern kann. (.) Palla bringt zudem Finanzexpertise mit: Ihre Karriere bei der Deutschen Bahn begann sie als Finanzvorständin von DB Fernverkehr. Zudem kennt die Südtirolerin internationale Best Practices von einer vorherigen Station bei den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) - eines der Systeme, auf das Deutschland bahntechnisch nicht ohne Grund neidisch blickt. (.) Ob sie erfolgreich sein kann, hängt maßgeblich von einer weiteren Unbekannten ab: der neuen Bahn-Strategie von Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU). (.) Nur wenn Schnieder für verlässliche Rahmenbedingungen sorgt, hat Palla eine Chance, als neue Bahn-Chefin erfolgreich zu sein."/yyzz/DP/stw





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    
    
