SPD hat mit Linken und Grünen über Richterwahl gesprochen

BERLIN (dpa-AFX) - Vor der anstehenden Wahl der neuen Bundesverfassungsrichter hat sich nach Aussage von Unionsfraktionschef Jens Spahn aus der Koalition nur die SPD mit den Oppositionsparteien Grüne und Linke verständigt. Auf die Frage, ob er mit den Linken gesprochen habe, sagte der CDU-Politiker in der ARD-Sendung "Caren Miosga", die Richterkandidatin Sigrid Emmenegger sei von der SPD vorgeschlagen worden. Dementsprechend sei SPD-Fraktionschef Matthias Miersch tätig geworden: "Der hat mit Grünen und, soweit ich weiß, auch mit der Linkspartei gesprochen."

Er sei entsprechend vor der Wahl guter Dinge. "Ja, das wird klappen am Donnerstag", sagte Spahn mit Blick auf die im Bundestag nötige Zweidrittelmehrheit für die Wahl.