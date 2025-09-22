    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Verkehrsminister stellt Strategie für Deutsche Bahn vor

    Für Sie zusammengefasst
    • Verkehrsminister Schnieder stellt neue Bahnchefin vor.
    • Richard Lutz tritt ab, Reformen für Deutsche Bahn nötig.
    • Neue Strategie: "Agenda für zufriedene Kunden".

    BERLIN (dpa-AFX) - Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) will an diesem Montag (10.00 Uhr) die neue Bahnchefin, Evelyn Palla, offiziell vorstellen sowie Eckpunkte für eine Reform der kriselnden Deutschen Bahn präsentieren. Der bisherige Bahnchef, Richard Lutz, muss abtreten. Er hatte es nicht geschafft, die vielfachen Krisen des Unternehmens in den Griff zu bekommen.

    Zur neuen Strategie wurde bisher kaum etwas bekannt. Erwartet wird, dass der Bund als Eigentümer die Deutsche Bahn künftig enger steuern will. Im Blickpunkt steht die Infrastruktur-Sparte InfraGo. Der Titel der Strategie lautet: "Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene".

    Am Wochenende wurde bekannt, dass Palla künftig den Konzern leiten wird. Die gebürtige Südtirolerin war bislang im Vorstand für den Regionalverkehr der Deutschen Bahn zuständig und führte die Sparte wieder in die schwarzen Zahlen./maa/DP/stw





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Verkehrsminister stellt Strategie für Deutsche Bahn vor Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) will an diesem Montag (10.00 Uhr) die neue Bahnchefin, Evelyn Palla, offiziell vorstellen sowie Eckpunkte für eine Reform der kriselnden Deutschen Bahn präsentieren. Der bisherige Bahnchef, Richard Lutz, muss …