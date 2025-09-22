    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    Termine am 22. September 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • About You: Hauptversammlung zu Squeeze-Out von Zalando
    • Verkehrsminister Schnieder präsentiert neue Bahn-Strategie
    • PBoC entscheidet über Unternehmenskredite, wichtige Indizes

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 22. September 2025

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 DEU: About You, außerordentliche Hauptversammlung mit Abstimmung über Squeeze-Out durch Zalando

    DEU: Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) stellt voraussichtlich neuen Bahn-Chef und neue Bahn-Strategie vor.

    TERMINE KONJUNKTUR
    über Nacht CHN: Notenbank (PBoC) entscheidet über Referenzsätze für Unternehmenskredite (LPR) 14:30 USA: Chicago Fed Nat Activity Index 8/25
    16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 09/25

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Beginn EMO - Messe der Metallbearbeitung
    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi






    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
