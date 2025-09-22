Charlie Kirk bat mich, Chicago zu retten

GLENDALE (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat bei der Gedenkfeier für den erschossenen Charlie Kirk erneut seine Pläne platziert, in Chicago gegen angeblich ausufernde Kriminalität eingreifen zu wollen. Der Republikaner sagte, dass eines der letzten Dinge, die Kirk zu ihm gesagt habe, die Bitte gewesen sei: "Retten Sie Chicago". Der Präsident schob nach: "Das werden wir tun. Wir werden Chicago vor schrecklichen Verbrechen retten." Die demokratische Spitze der Millionenstadt und der umliegende Bundesstaat Illinois - ebenfalls demokratisch regiert - wehren sich jedoch vehement gegen ein mögliches militärisches Eingreifen Trumps mit der Nationalgarde in der Stadt./rin/DP/zb



