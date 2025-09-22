    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Gedenkfeier-Höhepunkt

    113 Aufrufe 113 0 Kommentare 0 Kommentare

    Erika Kirk lehnt sich an Trumps Brust

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump umarmt Witwe von Charlie Kirk symbolisch.
    • Emotionale Geste stärkt Verbindung zu Anhängern.
    • Patriotisches Lied untermalt bewegenden Moment.

    GLENDALE (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat bei der Gedenkfeier für den erschossenen Charlie Kirk am Ende seiner Rede einen Moment mit hoher Symbolkraft für seine Anhänger erzeugt. Er rief Witwe Erika Kirk zu sich und schloss sie in die Arme. Sie lehnte mehrmals ihren Kopf an seine Brust. Beide hielten sich an den Händen. Unterlegt wurde die Szene mit Musik: Aus Lautsprechern sang ein Chor das patriotische Lied "America the Beautiful"./rin/DP/zb



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Gedenkfeier-Höhepunkt Erika Kirk lehnt sich an Trumps Brust US-Präsident Donald Trump hat bei der Gedenkfeier für den erschossenen Charlie Kirk am Ende seiner Rede einen Moment mit hoher Symbolkraft für seine Anhänger erzeugt. Er rief Witwe Erika Kirk zu sich und schloss sie in die Arme. Sie lehnte mehrmals …