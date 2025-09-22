GA-ASI überschreitet mit seiner Linie an UAS die Marke von 9 Millionen Flugstunden

SAN DIEGO, KALIFORNIEN / ACCESS Newswire / 21. September 2025 / Der laufende Flugbetrieb des neuen Collaborative Combat Aircraft vom Typ YFQ-42A verhalf General Atomics Aeronautical Systems, Inc. diese Woche zu einem neuen Unternehmensrekord: Das Unternehmen überschritt die Marke von 9 Millionen Flugstunden.

YFQ-42A

GA-ASI erfasst seit der Gründung des Unternehmens vor 33 Jahren die Gesamtflugstunden seiner gesamten Flotte unbemannter Flugsysteme (UAS). Zu seiner UAS-Produktreihe zählen bekannte Flugsysteme wie Predator, Reaper, Gray Eagle, Avenger und MQ-9B SkyGuardian/SeaGuardian.

„Was für ein großartiger Moment“, sagte David R. Alexander, President von GA-ASI. „Nachdem wir so viel Zeit damit verbracht haben, das US-Militär und seine Verbündeten auf der ganzen Welt mit unseren anderen Flugzeugen zu unterstützen, scheint es nur passend, dass es die Flugtests mit unserem neuen unbemannten Kampfflugzeug für die US-Luftwaffe waren, mit denen wir diesen Meilenstein erreicht haben, zumal ein Programm vor uns liegt, das die Überlegenheit im Luftkampf erneut verändern wird.“

Die laufenden Flugtests mit dem YFQ-42A sind nur ein Teil des UAS-Flugbetriebs von GA-ASI. Es sind jederzeit bis zu 50 Flugzeuge von GA-ASI im Einsatz, um die globale Sicherheit für die USA und ihre Verbündeten weltweit zu gewährleisten.

Die Flugzeuge von GA-ASI sind seit dem Erstflug des damals noch als RQ-1 Predator bezeichneten Modells am 3. Juli 1994 eine wichtige Stütze für die Vereinigten Staaten, ihre Verbündeten und Partner. Im Jahr 2002 änderte die US-Luftwaffe die Bezeichnung in MQ-1 Predator. Weitere Flugzeuge, darunter MQ-1C Gray Eagle, MQ-9A Reaper und MQ-20 Avenger, folgten, als GA-ASI die Fähigkeiten und Einsatzmöglichkeiten unbemannter Flugzeuge ausbaute.

Vor Kurzem hat GA-ASI mit der Auslieferung seiner neuen MQ-9B SkyGuardians und SeaGuardians begonnen. MQ-9B ist das weltweit fortschrittlichste ferngesteuerte Flugsystem mit außergewöhnlich langer Ausdauer und Reichweite – mit automatischem Start- und Landebetrieb unter ausschließlicher Pol-zu-Pol-Satellitensteuerung – und wird dank des von GA-ASI entwickelten Erkennungs- und Vermeidungssystems in offenen Lufträumen eingesetzt werden können.