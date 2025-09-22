    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Bahnstrategie

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ohne starke Schiene keine Mobilitätswende

    Berlin (ots) - Im Vorfeld der Vorstellung der Bahnstrategie durch
    Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) erklärt Verena Graichen,
    Geschäftsführerin Politik beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
    (BUND) :

    "Ein flächendeckendes, zuverlässiges und bezahlbares Angebot auf der Schiene ist
    eine Voraussetzung für das Gelingen der Mobilitätswende. Minister Schnieders
    ,Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene' muss dafür sorgen, dass die
    Deutsche Bahn AG aus den negativen Schlagzeilen herausfindet. Attraktive
    Angebote sollten im Mittelpunkt einer strategischen Neuausrichtung des Konzerns
    stehen und so zur Verkehrsverlagerung bei Personen und Gütern beitragen. Der
    Bund als Eigentümer ist hier gefordert, verkehrliche Ziele zur Sicherung der
    Daseinsvorsorge im Einklang mit Natur- und Klimaschutz zu definieren.

    Es ist zwingend notwendig, dass das Schienennetz in einen guten Zustand versetzt
    wird und die Kapazitäten naturverträglich erweitert werden. Nur so kann ein
    störungsarmer Betrieb und die Fortentwicklung des Systems Schiene gewährleistet
    werden. Dafür muss der Bund die Finanzierung langfristig anlegen, überjährig
    garantieren und planbar machen. Hier ist der Verkehrsminister gefordert, zu
    liefern. Ziel muss es sein, dass die Bahn für breitere Kreise der Bevölkerung
    attraktiv wird und zukünftig verstärkt Güter von der Straße verlagert werden."

    Mehr Informationen:

    - BUND zur Schiene http://www.bund.net/schiene
    - Kontakt: Gabriel Kapfinger,wissenschaftlicher Mitarbeiter Infrastruktur und
    Verkehr, Tel.: 030-27586221, E-Mail: mailto:gabriel.kapfinger@bund.net
    - Sie finden den BUND-Bundesverband auch auf Bluesky
    (https://bsky.app/profile/bund.net) , Instagram
    (https://www.instagram.com/bund_bundesverband/) und Facebook
    (https://www.facebook.com/bund.bundesverband)

    Pressekontakt:

    BUND-Pressestelle:
    CvD | Daniel Jahn | Sigrid Wolff | Clara Billen | Lara Dalbudak
    Tel. 030-27586-109 | -531 | -497 | -425
    E-Mail: mailto:presse@bund.net,
    http://www.bund.net
    http://www.bund.net/presse

    Informationen zur Datenverarbeitung des BUND nach DSGVO finden Sie
    unter http://www.bund.net/datenschutz

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7666/6122071
    OTS: BUND




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Bahnstrategie Ohne starke Schiene keine Mobilitätswende Im Vorfeld der Vorstellung der Bahnstrategie durch Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) erklärt Verena Graichen, Geschäftsführerin Politik beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) : "Ein flächendeckendes, zuverlässiges und …