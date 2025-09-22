Ohne starke Schiene keine Mobilitätswende

Berlin (ots) - Im Vorfeld der Vorstellung der Bahnstrategie durch

Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) erklärt Verena Graichen,

Geschäftsführerin Politik beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland

(BUND) :



"Ein flächendeckendes, zuverlässiges und bezahlbares Angebot auf der Schiene ist

eine Voraussetzung für das Gelingen der Mobilitätswende. Minister Schnieders

,Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene' muss dafür sorgen, dass die

Deutsche Bahn AG aus den negativen Schlagzeilen herausfindet. Attraktive

Angebote sollten im Mittelpunkt einer strategischen Neuausrichtung des Konzerns

stehen und so zur Verkehrsverlagerung bei Personen und Gütern beitragen. Der

Bund als Eigentümer ist hier gefordert, verkehrliche Ziele zur Sicherung der

Daseinsvorsorge im Einklang mit Natur- und Klimaschutz zu definieren.







wird und die Kapazitäten naturverträglich erweitert werden. Nur so kann ein

störungsarmer Betrieb und die Fortentwicklung des Systems Schiene gewährleistet

werden. Dafür muss der Bund die Finanzierung langfristig anlegen, überjährig

garantieren und planbar machen. Hier ist der Verkehrsminister gefordert, zu

liefern. Ziel muss es sein, dass die Bahn für breitere Kreise der Bevölkerung

attraktiv wird und zukünftig verstärkt Güter von der Straße verlagert werden."



