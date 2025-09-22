Bahnstrategie
Ohne starke Schiene keine Mobilitätswende
Berlin (ots) - Im Vorfeld der Vorstellung der Bahnstrategie durch
Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) erklärt Verena Graichen,
Geschäftsführerin Politik beim Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland
(BUND) :
"Ein flächendeckendes, zuverlässiges und bezahlbares Angebot auf der Schiene ist
eine Voraussetzung für das Gelingen der Mobilitätswende. Minister Schnieders
,Agenda für zufriedene Kunden auf der Schiene' muss dafür sorgen, dass die
Deutsche Bahn AG aus den negativen Schlagzeilen herausfindet. Attraktive
Angebote sollten im Mittelpunkt einer strategischen Neuausrichtung des Konzerns
stehen und so zur Verkehrsverlagerung bei Personen und Gütern beitragen. Der
Bund als Eigentümer ist hier gefordert, verkehrliche Ziele zur Sicherung der
Daseinsvorsorge im Einklang mit Natur- und Klimaschutz zu definieren.
Es ist zwingend notwendig, dass das Schienennetz in einen guten Zustand versetzt
wird und die Kapazitäten naturverträglich erweitert werden. Nur so kann ein
störungsarmer Betrieb und die Fortentwicklung des Systems Schiene gewährleistet
werden. Dafür muss der Bund die Finanzierung langfristig anlegen, überjährig
garantieren und planbar machen. Hier ist der Verkehrsminister gefordert, zu
liefern. Ziel muss es sein, dass die Bahn für breitere Kreise der Bevölkerung
attraktiv wird und zukünftig verstärkt Güter von der Straße verlagert werden."
Mehr Informationen:
- BUND zur Schiene http://www.bund.net/schiene
- Kontakt: Gabriel Kapfinger,wissenschaftlicher Mitarbeiter Infrastruktur und
Verkehr, Tel.: 030-27586221, E-Mail: mailto:gabriel.kapfinger@bund.net
- Sie finden den BUND-Bundesverband auch auf Bluesky
(https://bsky.app/profile/bund.net) , Instagram
(https://www.instagram.com/bund_bundesverband/) und Facebook
(https://www.facebook.com/bund.bundesverband)
Pressekontakt:
BUND-Pressestelle:
CvD | Daniel Jahn | Sigrid Wolff | Clara Billen | Lara Dalbudak
Tel. 030-27586-109 | -531 | -497 | -425
E-Mail: mailto:presse@bund.net,
http://www.bund.net
http://www.bund.net/presse
Informationen zur Datenverarbeitung des BUND nach DSGVO finden Sie
unter http://www.bund.net/datenschutz
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7666/6122071
OTS: BUND
