DAX-FLASH
Kaum bewegter Wochenauftakt erwartet
- Dax startet verhalten mit 23.644 Punkten am Montag.
- Kauflaune in New York nach Fed-Zinssenkung bleibt.
- Dax 1.000 Punkte unter Rekord, negative Monatsbilanz.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax steht am Montag vor einem verhaltenen Wochenauftakt. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels auf 23.644 Punkte und damit nur wenige Punkte über seinem Schlussniveau vom Freitag. Damit würde der Leitindex seine Seitwärtstendenz fortsetzen.
Leicht positiv wirkt, dass die Kauflaune am Freitagabend in New York im Nachgang der ersten Fed-Zinssenkung in diesem Jahr angehalten hat: Auf ihrer Rekordrally hatten die Indizes dort kurz vor Handelsschluss ihre Tageshochs erreicht. "Es wird erwartet, dass weitere Zinssenkungen folgen werden, obwohl Fed-Chef Jerome Powell die Erwartungen an aggressive Zinssenkungen in Zukunft dämpfte", schrieben am Morgen die Experten der Commerzbank.
Der Dax dagegen bleibt zu seinem Rekord von 24.639 noch mit etwa 1.000 Punkten auf Abstand - auch wegen seiner negativen Monatsbilanz. Er hat im September bislang etwa ein Prozent verloren. Seit diesem Montag hat der Leitindex zwei neue Mitglieder: Der Immobilienplattform-Betreiber Scout24 und der Anlagenbauer Gea ersetzen den Sportwagenbauer Porsche und den Laborzulieferer Sartorius ./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 60,80 auf Lang & Schwarz (22. September 2025, 07:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um -2,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,28 %.
Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 18,72 Mrd..
Porsche AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 64,00EUR was eine Bandbreite von -2,49 %/+56,02 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Da wurde 8:04 eine 606 (TT lag übrigens bei 317) in den Raum gestellt und gleich mit erwähnt, das man sich damit "nicht wohl fühle" und abzuwarten sei.
8:21 dann wurde behauptet, man sei bereits 8:01 (!) eingestiegen und es werden stolz 12 Gewinnpunkte präsentiert.
Das 9:29 dann auch noch etwas von "ich mach Feierabend" gelabert wurde ist am Ende nur noch das übliche Beiwerk.
Sorry aber wer diese dauerhafte, verlogene Fake Show nicht zu erkennen vermag, der scheint sie nicht erkennen zu wollen. 🥳 🤡 🥸