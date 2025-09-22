    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Kaum bewegter Wochenauftakt erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet verhalten mit 23.644 Punkten am Montag.
    • Kauflaune in New York nach Fed-Zinssenkung bleibt.
    • Dax 1.000 Punkte unter Rekord, negative Monatsbilanz.
    DAX-FLASH - Kaum bewegter Wochenauftakt erwartet
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax steht am Montag vor einem verhaltenen Wochenauftakt. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels auf 23.644 Punkte und damit nur wenige Punkte über seinem Schlussniveau vom Freitag. Damit würde der Leitindex seine Seitwärtstendenz fortsetzen.

    Leicht positiv wirkt, dass die Kauflaune am Freitagabend in New York im Nachgang der ersten Fed-Zinssenkung in diesem Jahr angehalten hat: Auf ihrer Rekordrally hatten die Indizes dort kurz vor Handelsschluss ihre Tageshochs erreicht. "Es wird erwartet, dass weitere Zinssenkungen folgen werden, obwohl Fed-Chef Jerome Powell die Erwartungen an aggressive Zinssenkungen in Zukunft dämpfte", schrieben am Morgen die Experten der Commerzbank.

    Der Dax dagegen bleibt zu seinem Rekord von 24.639 noch mit etwa 1.000 Punkten auf Abstand - auch wegen seiner negativen Monatsbilanz. Er hat im September bislang etwa ein Prozent verloren. Seit diesem Montag hat der Leitindex zwei neue Mitglieder: Der Immobilienplattform-Betreiber Scout24 und der Anlagenbauer Gea ersetzen den Sportwagenbauer Porsche und den Laborzulieferer Sartorius ./tih/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie

    Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,04 % und einem Kurs von 60,80 auf Lang & Schwarz (22. September 2025, 07:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um -2,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,28 %.

    Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 18,72 Mrd..

    Porsche AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 64,00EUR was eine Bandbreite von -2,49 %/+56,02 % bedeutet.




    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
