    Dividenden Termine (ex-dates) KW 39 / 2025

    Foto: Askar - stock.adobe.com

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 39 2025. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im September 2025 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 39 / 2025.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    Meta Platforms (A)
    - 22.09.
    Broadcom
    +1,53 % 22.09.
    MPC Container Ships
    +27,90 % 22.09.
    ENI
    +5,26 % 22.09.
    STMicroelectronics
    +1,08 % 22.09.
    Eversource Energy
    +4,67 % 22.09.
    Gladstone Investment
    +15,79 % 22.09.
    LTC Properties
    +6,61 % 22.09.
    Logitech International
    +1,65 % 22.09.
    Dynex Capital
    +12,89 % 22.09.
    Gladstone Capital Corp
    +9,17 % 22.09.
    Gladstone Commercial
    +8,26 % 22.09.
    Piaggio & C.
    +7,23 % 22.09.
    Johnson Controls International
    +2,28 % 22.09.
    First American Financial
    +3,49 % 22.09.
    WR Berkley
    +2,42 % 22.09.
    Cincinnati Financial
    +2,55 % 22.09.
    Gladstone Land
    +4,31 % 22.09.
    Universal Health Realty Income Trust of Benef Interest
    +7,24 % 22.09.
    TietoEVRY
    +7,22 % 22.09.
    Evolution Petroleum
    +7,90 % 22.09.
    New Jersey Resources
    +3,83 % 22.09.
    Monroe Capital
    +12,60 % 22.09.
    Ferroglobe
    +1,15 % 22.09.
    SandRidge Energy
    +13,69 % 22.09.
    Gladstone Land 6 % Cum Red Pfd (B)
    +4,31 % 22.09.
    Gladstone Commercial 6 % Cum Red Pfd (G)
    - 22.09.
    Gladstone Commercial 6.625 % Cum Red Pfd (E)
    - 22.09.
    Gladstone Land 5 % Cum Red Pfd (D)
    - 22.09.
    Gladstone Land 6.375 % Cum Trm Pfd (A)
    - 22.09.
    Gladstone Investment 6.375 % Cum Red Term Pfd (E)
    +6,80 % 22.09.
    Bruker
    +0,30 % 23.09.
    Unicaja Banco
    +7,21 % 23.09.
    Arcos Dorados Holdings Registered (A)
    +2,71 % 23.09.
    Redwood Trust
    +9,88 % 23.09.
    Bentley Systems Registered (B)
    +0,48 % 23.09.
    TORTOISE ENERGY/COM NEW
    +8,33 % 23.09.
    ENI
    +6,68 % 23.09.
    STMicroelectronics NV NY
    +1,26 % 23.09.
    Heartland Express
    +0,69 % 23.09.
    Western Asset Diversified Income Fund Registered of Benef Interest
    +11,90 % 23.09.
    FS Credit Opportunities
    +11,38 % 23.09.
    First Guaranty Bancshares
    +4,18 % 23.09.
    Priority Income Fund 7.00 % Cum Red Pfd (D)
    - 23.09.
    Lam Research
    +0,97 % 24.09.
    Stora Enso (R)
    +1,83 % 24.09.
    One Liberty Properties
    +7,08 % 24.09.
    BRT Apartments
    +5,70 % 24.09.
    Stora Enso (R)
    - 24.09.
    Imdex
    +2,07 % 24.09.
    Global Ship Lease Depositary Shs (B)
    - 24.09.
    Bank First
    +1,74 % 24.09.
    Endeavour Mining
    +4,20 % 25.09.
    Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
    +0,46 % 25.09.
    Phoenix Group Holdings
    +8,93 % 25.09.
    Build-A-Bear Workshop
    +6,18 % 25.09.
    Portland General Electric
    +4,49 % 25.09.
    Central Asia Metals
    +8,87 % 25.09.
    Fevertree Drinks
    +1,66 % 25.09.
    Computacenter
    +2,64 % 25.09.
    Rightmove
    +1,66 % 25.09.
    Invitation Homes
    +3,30 % 25.09.
    Getty Realty (Holding Company)
    +6,34 % 25.09.
    JTC
    +1,25 % 25.09.
    City of London Investment Group
    +8,65 % 25.09.
    Golden Entertainment
    +3,14 % 25.09.
    Ituran Location and Control
    +5,63 % 25.09.
    Drax Group
    +4,48 % 25.09.
    Fintel
    +1,24 % 25.09.
    Duke Royalty
    +0,08 % 25.09.
    Northeast Bank
    +0,08 % 25.09.
    Advanced Medical Solutions Group
    +1,14 % 25.09.
    System1 Group
    - 25.09.
    Hargreaves Services
    +4,70 % 25.09.
    Eleco
    +0,72 % 25.09.
    Alumasc Group
    +6,08 % 25.09.
    Wynnstay Group
    +4,90 % 25.09.
    Fletcher King
    +1,85 % 25.09.
    Ingenta
    +3,50 % 25.09.
    Verbrec
    - 25.09.
    Lowland Investment Company
    +5,11 % 25.09.
    Personal Group Holdings
    +7,25 % 25.09.
    Harworth Group
    +1,05 % 25.09.
    British Smaller Companies VCT2
    +7,21 % 25.09.
    FRP Advisory Group
    +3,92 % 25.09.
    Danaher
    +0,44 % 26.09.
    BNP Paribas (A)
    +6,31 % 26.09.
    Telefon L.M.Ericsson (B)
    +4,07 % 26.09.
    Medtronic
    +3,28 % 26.09.
    Prospect Capital
    +12,62 % 26.09.
    DENTSPLY SIRONA
    +2,56 % 26.09.
    Ralph Lauren Registered (A)
    +2,19 % 26.09.
    Humana
    +1,12 % 26.09.
    Curtiss-Wright
    +0,28 % 26.09.
    Flowserve
    +1,66 % 26.09.
    Playtika Holding
    - 26.09.
    Korn Ferry
    +1,80 % 26.09.
    Valmet
    +5,00 % 26.09.
    REV Group
    +16,26 % 26.09.
    CTS
    +0,32 % 26.09.
    Valmont Industries
    +0,89 % 26.09.
    National Research Corporation
    +2,03 % 26.09.
    Palmer Square Capital BDC
    - 26.09.
    Alerus Financial
    +3,88 % 26.09.
    Equity Lifestyle Properties
    +2,86 % 26.09.
    Etablissementen Franz Colruyt
    +3,09 % 26.09.

    Die Dividendenrenditen in der KW 39 / 2025 reichen von +0,08 % bei Duke Royalty bis +27,90 % bei der MPC Container Ships Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

    Hinweis zu Dividenden in der KW 39 / 2025

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 39 / 2025 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im September 2025 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im September, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Verfasst von Markt Bote
