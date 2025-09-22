    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz
    JEFFERIES stuft VOLKSWAGEN auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Philippe Houchois passte seine Schätzungen für den Sportwagenbauer Porsche AG und den Mutterkonzern Volkswagen am Sonntag an die Prognosesenkungen vom Freitagabend an. Der Turnaround der Zuffenhausener werde eine langwierige Geschichte. Mit seiner Ergebnisschätzung für VW liegt Houchois aber am oberen Rand der neuen Zielrange. Er sieht Kostenfortschritte in der Kernmarke und eine Bodenbildung im Audi-Produktionszyklus als entscheidende Kurstreiber für die historisch niedrig bewerteten Aktien./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2025 / 17:57 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2025 / 17:57 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,22 % und einem Kurs von 94,94EUR auf Lang & Schwarz (22. September 2025, 07:30 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Philippe Houchois
    Analysiertes Unternehmen: VOLKSWAGEN
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 125
    Kursziel alt: 125
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


