JPMORGAN stuft DHL Group auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DHL Group von 48,50 auf 47,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Alexia Dogani rechnet für das dritte Quartal mit einem operativen Ergebnisrückgang um sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 1,2 Milliarden Euro. In einem saisonal ohnehin eher schwachen Quartal dürfte es in den Bereichen Express und DHL Global Forwarding, Freight recht mau laufen, heißt es in ihrer am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 22:16 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 00:15 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 37,47EUR auf Lang & Schwarz (22. September 2025, 07:30 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: DHL Group

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 47,50

Kursziel alt: 48,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

