JPMORGAN stuft DHL Group auf 'Overweight'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DHL Group von 48,50 auf 47,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Alexia Dogani rechnet für das dritte Quartal mit einem operativen Ergebnisrückgang um sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 1,2 Milliarden Euro. In einem saisonal ohnehin eher schwachen Quartal dürfte es in den Bereichen Express und DHL Global Forwarding, Freight recht mau laufen, heißt es in ihrer am Montag vorliegenden Einschätzung./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 22:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,43 % und einem Kurs von 37,47EUR auf Lang & Schwarz (22. September 2025, 07:30 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: DHL Group
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 47,50
Kursziel alt: 48,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
