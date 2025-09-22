Was in den 1970er Jahren das Öl für die OPEC-Staaten war, sind heute die Seltenen Erden für China: nicht nur eine Einnahmequelle, sondern auch eine politische Waffe. Öl wurde 1973 im Jon-Kippur-Krieg als Waffe eingesetzt, um die Unterstützung des Westens für Israel zu unterbinden. In der gleichen Weise nutzt die chinesische Führung in Peking die Seltenen Erden heute zur Unterstützung ihrer Außen-, Handels- und Wirtschaftspolitik.

So selten wie es ihr Name nahelegt sind die Seltenen Erden eigentlich nicht. Doch ihr Abbau und vor allem ihre Raffinierung sind ein schmutziges und für die Umwelt schädigendes Geschäft. Der Westen war deshalb in den 1990er Jahren heilfroh, dass China diese undankbare Aufgabe für die Welt übernommen hat. An die Konsequenzen dieser Entwicklung hat damals – außer den Chinesen – kaum jemand gedacht.

Produktionsausfälle nehmen zu: China setzt Seltene Erden weiter als Handelswaffe ein

