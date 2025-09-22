    StartseitevorwärtsCryptocurrencyvorwärtsBitcoin CryptocurrencyvorwärtsNachrichten zu Bitcoin

    WDH/dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

    297 Aufrufe 297 0 Kommentare 0 Kommentare

    Stabil zum Wochenstart

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet verhalten bei 23.644 Punkten, stabil.
    • US-Börsen erreichen Rekorde, Hoffnung auf Zinssenkungen.
    • Asien-Märkte uneinheitlich, Japan legt zu, China schwächer.
    WDH/dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Stabil zum Wochenstart
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    (Im Block USA wurde Schreibweise geändert: Russell 2000 rpt Russell 2000)

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - STABIL - Der Dax steht vor einem verhaltenen Wochenauftakt. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Beginn des Xetra-Handels am Montag auf 23.644 Punkte und damit nur wenige Punkte über seinem Schlussniveau vom Freitag. Damit würde der Leitindex seine Seitwärtstendenz fortsetzen. Leicht positiv wirkt, dass die Kauflaune am Freitagabend in New York im Nachgang der ersten Fed-Zinssenkung in diesem Jahr angehalten hat: Auf ihrer Rekordrally hatten die Indizes dort kurz vor Handelsschluss ihre Tageshochs erreicht. "Es wird erwartet, dass weitere Zinssenkungen folgen werden, obwohl Fed-Chef Jerome Powell die Erwartungen an aggressive Zinssenkungen in Zukunft dämpfte", schrieben am Morgen die Experten der Commerzbank.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!
    Short
    25.050,62€
    Basispreis
    15,23
    Ask
    × 15,00
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    22.100,00€
    Basispreis
    15,97
    Ask
    × 14,98
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    USA: - REKORDE - An den US-Börsen hat sich am Freitag die Rekordjagd fortgesetzt. Alle wichtigen Standardwerte- und Technologie-Indizes sowie der führende Nebenwerte-Index Russell 2000 erreichten Höchststände. Unverändert treibt die Hoffnung, dass die Leitzinsen in den USA weiter sinken und so den Unternehmen niedrigere Finanzierungskosten bescheren. Sinkende Zinsen haben zudem den positiven Effekt, dass der Wert der erhofften hohen Erträge der Tech-Unternehmen steigt. So legte der Nasdaq 100 um 0,70 Prozent auf 24.626,25 Punkte zu. Seine Bestmarke liegt bei knapp 24.642 Punkten. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es um 0,37 Prozent auf 46.315,27 Punkte nach oben. Damit ergibt sich ein Wochenplus von 1,1 Prozent.

    ASIEN: - UNEINHEITLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben zum Wochenstart unterschiedliche Richtungen eingeschlagen. Während die Indizes in Japan am Montag zulegten, gaben die Indizes in China zum Teil nach. Der japanische Nikkei 225 legte nach den jüngsten Verlusten zuletzt um 1,2 Prozent zu. In China gewann der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen 0,2 Prozent, während der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,9 Prozent nachgab.

    ^
    DAX 23.639,41 -0,15%
    XDAX 23.652,61 -0,16%
    EuroSTOXX 50 5.458,42 0,03%
    Stoxx50 4.596,94 0,06%

    DJIA 46.315,27 0,37%
    S&P 500 6.664,36 0,49%
    NASDAQ 100 24.626,25 0,70%°

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 128,04 -0,13%°

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1731 -0,13%
    USD/Yen 148,27 0,20%
    Euro/Yen 173,95 0,07%°

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 114.414 -0,76%
    (USD, Bitstamp)°

    ROHÖL:

    ^
    Brent 67,10 0,42 USD WTI 63,08 0,40 USD°

    /jha/




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Bitcoin - BTC~USD

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Bitcoin. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    9 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    WDH/dpa-AFX Börsentag auf einen Blick Stabil zum Wochenstart (Im Block USA wurde Schreibweise geändert: Russell 2000 rpt Russell 2000) FRANKFURT (dpa-AFX) - AKTIEN - DEUTSCHLAND: - STABIL - Der Dax steht vor einem verhaltenen Wochenauftakt. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden …