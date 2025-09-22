AIXTRON liefert 100. G10-SiC-Anlage aus – Meilenstein erreicht!
AIXTRON SE erreicht mit der Auslieferung des 100. G10-SiC-Systems einen Meilenstein, der die steigende Nachfrage nach ihrer fortschrittlichen Epitaxie-Technologie eindrucksvoll unterstreicht.
Foto: AIXTRON
- AIXTRON SE hat am 22. September 2025 sein 100. G10-SiC-System ausgeliefert.
- Dieser Meilenstein zeigt die starke Marktnachfrage nach der G10-SiC-Epitaxie-Batch-Technologie in den letzten drei Jahren.
- Die Auslieferung erfolgte an einen europäischen Hersteller von Leistungsbauelementen zur Erweiterung der Produktionskapazitäten für 200 mm Siliziumkarbid.
- AIXTRONs SiC Planetary Reactor-Technologie ermöglicht die Herstellung von qualitativ hochwertigen Siliziumkarbidschichten, die für effiziente SiC-Leistungshalbleiter entscheidend sind.
- Siliziumkarbid revolutioniert die Leistungswandlung in verschiedenen Industrien und findet Anwendung in Elektrofahrzeugen und erneuerbaren Energiesystemen.
- Das G10-SiC-System von AIXTRON bietet eine 6×200 mm Multi-Wafer-Batch-Konfiguration, die hohe Produktionsleistung und Qualität gewährleistet.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei AIXTRON ist am 30.10.2025.
Der Kurs von AIXTRON lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 13,735EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,48 % im Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 13,768EUR das entspricht einem Plus von +0,24 % seit der Veröffentlichung.
Der Index MDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 30.261,84PKT (-0,83 %).
+1,24 %
+12,27 %
+8,46 %
+1,29 %
-12,18 %
-45,10 %
+37,06 %
+115,27 %
+127,88 %
