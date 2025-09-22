Jefferies hebt Ahold Delhaize auf 'Buy' - Ziel 42 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Koninklijke Ahold Delhaize Aktie

Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 34,21 auf Lang & Schwarz (22. September 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie um -1,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,73 %.

Die Marktkapitalisierung von Koninklijke Ahold Delhaize bezifferte sich zuletzt auf 31,12 Mrd..

Koninklijke Ahold Delhaize zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4500 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -30,25 %/+22,06 % bedeutet.