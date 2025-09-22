ANALYSE-FLASH
Jefferies hebt Ahold Delhaize auf 'Buy' - Ziel 42 Euro
- Jefferies hebt Kursziel für Ahold Delhaize auf 42 Euro.
- Aktien von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, positive Sicht.
- Übertriebene Sorgen um Dollar und Preiskampf erkannt.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Ahold Delhaize von 39,50 auf 42 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. In den vergangenen Monaten seien die Sorgen um die Entwicklung des US-Dollar, Preiskampf und neuerlichen Fokus von Amazon auf Nahrungsmittelhandel hochgekocht - übertrieben hoch, schrieb Frederick Wild in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Der Wertverlust der Aktien des Handelskonzerns verkenne seine vorhandenen Stärken und auch die Chancen, die sich aus einer möglichen Branchenkonsolidierung ergeben./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2025 / 07:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Koninklijke Ahold Delhaize Aktie
Die Koninklijke Ahold Delhaize Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,20 % und einem Kurs von 34,21 auf Lang & Schwarz (22. September 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Koninklijke Ahold Delhaize Aktie um -1,66 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,73 %.
Die Marktkapitalisierung von Koninklijke Ahold Delhaize bezifferte sich zuletzt auf 31,12 Mrd..
Koninklijke Ahold Delhaize zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,1800. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,4500 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 30,11EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 24,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 42,00EUR was eine Bandbreite von -30,25 %/+22,06 % bedeutet.
