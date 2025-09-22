    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsScout24 AktievorwärtsNachrichten zu Scout24
    UBS stuft Scout24 auf 'Neutral'

    ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 von 114,80 auf 113 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jo Barnet-Lamb arbeitete am Sonntag die jüngsten Übernahmen von Fotocasa und Habitaclia in seine Schätzungen ein./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2025 / 23:42 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,34 % und einem Kurs von 102,7EUR auf Lang & Schwarz (22. September 2025, 07:39 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: UBS
    Analyst: Jo Barnet-Lamb
    Analysiertes Unternehmen: Scout24
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 113
    Kursziel alt: 114,80
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 113,00, was eine Steigerung von +10,46% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
