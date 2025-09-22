Porsche und VW senken Gewinnprognosen – Aktien brechen ein

Grund ist eine umfassende Neuausrichtung der Produktpalette von Porsche, die die Einführung neuer vollelektrischer Fahrzeuge verzögert und stattdessen auf Verbrenner- und Hybridmodelle setzt. Die Umstellung kostet das Unternehmen Milliarden.

Die Aktien von Volkswagen sacken im frühen Handel am Montag jeweils mehr als 5 Prozent ab, nachdem die Tochtergesellschaft Porsche und der VW-Konzern insgesamt ihre Gewinnprognosen für 2025 deutlich gesenkt haben.

Porsche begründete die Maßnahme mit schwächerer Nachfrage, Herausforderungen auf dem wichtigen Markt China und höheren US-Zöllen. Das Unternehmen rechnet nun für 2025 mit einer operativen Umsatzrendite von maximal 2 Prozent, zuvor lag die Spanne bei 5 bis 7 Prozent. Auch das mittelfristige Margenziel wurde gesenkt – von zuvor bis zu 17 Prozent auf nun maximal 15 Prozent.

Die Entscheidung wirkt sich massiv auf Volkswagen aus, denen 75,4 Prozent der Porsche-Anteile gehören. Der Wolfsburger Konzern verbucht durch die Umstellung eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung von rund 3 Milliarden Euro, hinzu kommt ein einmaliger Effekt von 2,1 Milliarden Euro auf das operative Ergebnis. Der VW-Aktienkurs fällt im Xetra-Handel aktuell um 6,1 Prozent auf 91,40 Euro. Titel von Porsche verlieren aktuell (09:45 Uhr) 5,4 Prozent an Wert auf 33,26 Euro.

Insgesamt belasten die Anpassungen das VW-Ergebnis um etwa 5,1 Milliarden Euro, sodass die operative Umsatzrendite für VW nur noch bei 2 bis 3 Prozent liegt, nach bisher 4 bis 5 Prozent. Der Netto-Cashflow im Automobilbereich dürfte bei 0 Milliarden Euro liegen, statt zuvor erwarteter 1 bis 3 Milliarden Euro. Die Nettoliquidität wird auf 30 Milliarden Euro geschätzt, leicht unter den vorherigen 33 Milliarden.

Porsche verschiebt nicht nur den Launch neuer vollelektrischer SUV-Modelle oberhalb des Cayenne, sondern verlängert auch die Produktionslaufzeit bestehender Modelle mit Verbrenner- und Hybridantrieben, darunter der Panamera, bis in die 2030er-Jahre. CEO Oliver Blume erklärte, dass dies ein notwendiger Schritt sei, um auf die sich massiv verändernden Marktbedingungen zu reagieren, einschließlich eines deutlichen Nachfragerückgangs bei exklusiven Elektrofahrzeugen.

Analysten zeigten sich kritisch: UBS-Experte Patrick Hummel kommentierte, dass eine operative Marge von 2 Prozent "nicht den Erwartungen an ein Luxusprodukt entspricht". Auch bei Volkswagen steht die doppelte Rolle von Blume als CEO von Porsche und VW unter Beobachtung; Investoren drängen auf eine Entlastung, um die Markenstrategie klarer zu gestalten.

Die Nachrichten verdeutlichen die Herausforderungen der europäischen Automobilindustrie angesichts der Transformation hin zu elektrischen Antrieben, steigender Handelsbarrieren und schwankender Nachfrage in Schlüsselmärkten.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion