    Porsche und VW senken Gewinnprognosen – So reagieren die Märkte

    Schlechte Nachrichten aus Stuttgart: Porsche verschiebt EV-Modelle, Volkswagen nimmt Milliarden-Belastungen hin – und die Märkte reagieren prompt.

    • Report: Epische Goldpreisrallye
    Schockwarnung - Porsche und VW senken Gewinnprognosen – So reagieren die Märkte
    Foto: Dall-E

    Die Aktien von Volkswagen zeigen sich vorbörslich am Montag deutlich schwächer, nachdem die Tochtergesellschaft Porsche und der VW-Konzern insgesamt ihre Gewinnprognosen für 2025 deutlich gesenkt haben.

    Grund ist eine umfassende Neuausrichtung der Produktpalette von Porsche, die die Einführung neuer vollelektrischer Fahrzeuge verzögert und stattdessen auf Verbrenner- und Hybridmodelle setzt. Die Umstellung kostet das Unternehmen Milliarden.

    Porsche begründete die Maßnahme mit schwächerer Nachfrage, Herausforderungen auf dem wichtigen Markt China und höheren US-Zöllen. Das Unternehmen rechnet nun für 2025 mit einer operativen Umsatzrendite von maximal 2 Prozent, zuvor lag die Spanne bei 5 bis 7 Prozent. Auch das mittelfristige Margenziel wurde gesenkt – von zuvor bis zu 17 Prozent auf nun maximal 15 Prozent.

    Die Entscheidung wirkt sich massiv auf Volkswagen aus, denen 75,4 Prozent der Porsche-Anteile gehören. Der Wolfsburger Konzern verbucht durch die Umstellung eine nicht zahlungswirksame Wertberichtigung von rund 3 Milliarden Euro, hinzu kommt ein einmaliger Effekt von 2,1 Milliarden Euro auf das operative Ergebnis. Der VW-Aktienkurs fällt vorbörslich aktuell um 2,6 Prozent. Im US-Handel hatten die Titel 4,5 Prozent eingebüßt. Porsche-ADR verloren in den USA 6,4 Prozent an Wert.

    Volkswagen (VW) Vz

    +0,04 %
    -6,70 %
    -5,82 %
    +9,20 %
    +4,17 %
    -34,82 %
    -29,49 %
    -29,01 %
    +1.985,83 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403

    Insgesamt belasten die Anpassungen das VW-Ergebnis um etwa 5,1 Milliarden Euro, sodass die operative Umsatzrendite für VW nur noch bei 2 bis 3 Prozent liegt, nach bisher 4 bis 5 Prozent. Der Netto-Cashflow im Automobilbereich dürfte bei 0 Milliarden Euro liegen, statt zuvor erwarteter 1 bis 3 Milliarden Euro. Die Nettoliquidität wird auf 30 Milliarden Euro geschätzt, leicht unter den vorherigen 33 Milliarden.

    Porsche verschiebt nicht nur den Launch neuer vollelektrischer SUV-Modelle oberhalb des Cayenne, sondern verlängert auch die Produktionslaufzeit bestehender Modelle mit Verbrenner- und Hybridantrieben, darunter der Panamera, bis in die 2030er-Jahre. CEO Oliver Blume erklärte, dass dies ein notwendiger Schritt sei, um auf die sich massiv verändernden Marktbedingungen zu reagieren, einschließlich eines deutlichen Nachfragerückgangs bei exklusiven Elektrofahrzeugen.

    Analysten zeigten sich kritisch: UBS-Experte Patrick Hummel kommentierte, dass eine operative Marge von 2 Prozent "nicht den Erwartungen an ein Luxusprodukt entspricht". Auch bei Volkswagen steht die doppelte Rolle von Blume als CEO von Porsche und VW unter Beobachtung; Investoren drängen auf eine Entlastung, um die Markenstrategie klarer zu gestalten.

    Die Nachrichten verdeutlichen die Herausforderungen der europäischen Automobilindustrie angesichts der Transformation hin zu elektrischen Antrieben, steigender Handelsbarrieren und schwankender Nachfrage in Schlüsselmärkten.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst von Redakteur Ingo Kolf
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
