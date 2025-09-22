ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Ziel für Porsche AG auf 40 Euro - 'Hold'
- Jefferies senkt Kursziel für Porsche auf 40 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Hold" trotz Anpassungen.
- Turnaround von Porsche wird langwierig sein.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Porsche AG von 47 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philippe Houchois passte seine Schätzungen für den Sportwagenbauer und den Mutterkonzern Volkswagen am Sonntag an die Prognosesenkungen vom Freitagabend an. Der Turnaround der Zuffenhausener werde eine langwierige Geschichte./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2025 / 17:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2025 / 17:57 / ET
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,08 % und einem Kurs von 41,39 auf Lang & Schwarz (22. September 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um -2,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,28 %.
Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 18,72 Mrd..
Porsche AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 64,00EUR was eine Bandbreite von -2,38 %/+56,19 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 40 Euro
M.M.n. war der Börsengang von Porsche ein Lehrstück für ungebremsten gierigen Kapitalismus.
Der Rauswurf war absehbar ; der Börsenkurs ist gewöhnlich ein vorauseilender Indikator , hat das Ereignis vorweggenommen. Wenn Porsche jetzt im Dax verblieben wäre , hätte der Kurs wahrscheinlich einen Sprung auf 48+ gemacht , wegen Eindeckungen großer Investoren . Fundamental hat sich an der miesen Gesamtsituation gar nichts geändert !Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif