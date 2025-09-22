    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPorsche AG AktievorwärtsNachrichten zu Porsche AG

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies senkt Ziel für Porsche AG auf 40 Euro - 'Hold'

    • Jefferies senkt Kursziel für Porsche auf 40 Euro.
    • Einstufung bleibt bei "Hold" trotz Anpassungen.
    • Turnaround von Porsche wird langwierig sein.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Porsche AG von 47 auf 40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philippe Houchois passte seine Schätzungen für den Sportwagenbauer und den Mutterkonzern Volkswagen am Sonntag an die Prognosesenkungen vom Freitagabend an. Der Turnaround der Zuffenhausener werde eine langwierige Geschichte./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2025 / 17:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2025 / 17:57 / ET

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie

    Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,08 % und einem Kurs von 41,39 auf Lang & Schwarz (22. September 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um -2,57 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,28 %.

    Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 18,72 Mrd..

    Porsche AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 64,00EUR was eine Bandbreite von -2,38 %/+56,19 % bedeutet.


    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
