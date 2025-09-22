    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies belässt Volkswagen auf 'Buy' - Ziel 125 Euro

    • Jefferies belässt VW auf "Buy" mit 125 Euro Kursziel.
    • Analyst passt Porsche- und VW-Schätzungen an.
    • Kostenfortschritte und Audi-Bodenbildung als Treiber.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Philippe Houchois passte seine Schätzungen für den Sportwagenbauer Porsche AG und den Mutterkonzern Volkswagen am Sonntag an die Prognosesenkungen vom Freitagabend an. Der Turnaround der Zuffenhausener werde eine langwierige Geschichte. Mit seiner Ergebnisschätzung für VW liegt Houchois aber am oberen Rand der neuen Zielrange. Er sieht Kostenfortschritte in der Kernmarke und eine Bodenbildung im Audi-Produktionszyklus als entscheidende Kurstreiber für die historisch niedrig bewerteten Aktien./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2025 / 17:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2025 / 17:57 / ET

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,04 % und einem Kurs von 94,69 auf Lang & Schwarz (22. September 2025, 07:54 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -6,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,45 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 19,59 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 119,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von +16,28 %/+32,14 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 125 Euro

