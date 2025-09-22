EuroStoxx 50 packt es wieder an

Wiederholt sieht sich der EuroStoxx 50 Index mit der zentralen Barriere der letzten Monate um 5.470 Punkten konfrontiert und muss diese, für eine erfolgreiche Auflösung der im Vorfeld aufgebauten inversen SKS-Formation, überwinden. Ein Tagesschlusskurs über diesem Niveau würde erste Anhaltspunkte für eine Rallyefortsetzung mit entsprechendem Potenzial für neue Rekordstände bei 5.733 Punkten liefern. Zur Bestätigung sollte im Anschluss aber ein nachhaltiger Wochenschlusskurs über diesem Widerstand etabliert werden. Mittel- bis langfristig wären sogar Kurse um 5.929 Punkten zu erwarten, sollte eine erfolgreiche Auflösung gelingen und eine zweite große Kaufwelle seit dem Crashtief aus Anfang April etablieren. Auf der Unterseite bestimmt ein seit Oktober 2022 bestehender Aufwärtstrend das Handelsgeschehen. Unterhalb eines Punktestandes von 5.200 Punkten wären demnach empfindliche Rücksetzer zurück auf 4.928 und darunter sogar 4.800 Punkte möglich. Aktuell zeichnet sich eine derartige Entwicklung nicht ab, vielmehr ist die Schiebephase der letzten Wochen als bullischer Druckaufbau zu interpretieren.

1. Long-Position ab 5.510 Punkten eröffnen , Stopp unter 5.385 Punkten platzieren. Kursziel 5.733/5.929 Punkte

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

EuroStoxx 50 Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU054S Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 3,44 - 3,45 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 5.139,761 Punkte Basiswert: EuroStoxx 50 Kursindex KO-Schwelle: 5.139,761 Punkte akt. Kurs Basiswert: 5.458,41 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 5.733 Punkte Hebel: 15,89 Kurschance: + 69 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY23LB Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 3,92 - 3,93 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 5.854,717 Punkte Basiswert: EuroStoxx 50 Kursindex KO-Schwelle: 5.854,717 Punkte akt. Kurs Basiswert: 5.458,41 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 13,90 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

