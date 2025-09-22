An der Schwelle zum Kaufsignal

Bereits zu Beginn dieses Monats wurde auf die bullischen Fraktale in der Ionos-Aktie seit Mitte August hingewiesen, in der Tat konnte ein bullisches Keil erfolgreich zur Oberseite aufgelöst werden und brachte Kursgewinne bis in den Bereich der bisherigen Rekordstände bei 43,25 Euro hervor. Gelingt es auch diese Barriere demnächst zu überwinden, stünde einer weiteren Rallyestufe ausgehend von dem Boden um 20,85 Euro aus Anfang dieses Jahres kaum mehr etwas im Wege und würde eine zweite große Kaufwelle lostreten. Diese dürfte in einem ersten Schritt auf ein Niveau von 49,45 Euro heranreichen, mittelfristig wären Kursgewinne sogar auf 56,40 Euro denkbar und würden sich sehr gut für ein längerfristiges Investment anbieten. Bereits investierte Anleger ziehen dagegen ihre Stopps ein gutes Stück weit höher. Auf der Unterseite bestimmt der 200-Tage-Durchschnitt (rote Linie) das Kursgeschehen, fällt Ionos unerwartet unter 33,66 Euro zurück, müssten weitere Abschläge auf mindestens 30,60 Euro zwingend eingeplant werden. Aktuell lässt sich aus den vorhandenen Kursmustern ein derartiges Fazit jedoch nicht ziehen.

1. Long-Position über 34,50 Euro eröffnen , Stopp unter 39,90 Euro platzieren. Kursziel 49,45/56,40 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Ionos Group SE (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU27LB Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,52 - 0,55 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 37,0984 Euro Basiswert: Ionos Group SE KO-Schwelle: 37,0984 Euro akt. Kurs Basiswert: 41,85 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 49,45 Euro Hebel: 7,69 Kurschance: + 110 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY8RUY Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,59 - 0,61 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 47,9527 Euro Basiswert: Ionos Group SE KO-Schwelle: 47,9527 Euro akt. Kurs Basiswert: 41,85 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,89 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.