Möglicher Boden im Aufbau

Um den neuen US-Haushalt aufzustellen, benötigen die Republikaner im Senat die Stimmen der Demokraten. Ohne Einigung stehen sonst ab dem 1. Oktober die Regierungsgeschäfte erneut still. Dem Bund stünde dann kein frisches Geld mehr zur Verfügung, zahlreiche Behörden müssten ihre Arbeit einstellen. Viele Staatsbedienstete erhielten vorerst kein Gehalt, ein Stillstand dürfte sicherlich auch zu gewissen Verwerfungen an den Finanzmärkten führen und eine erhöhte Volatilität auslösen.

Ein Blick zurück auf das heimische Leitbarometer zeigt ihn in einer fortwährend neutralen Handelssphäre, die seit nunmehr Anfang August andauert. Dennoch lässt sich mit etwas Fantasie in dem laufenden Abwärtstrend, bestehend seit dem Rekordhoch, ein möglicher Bodenbildungsprozess erkennen, diesmal in Form einer inversen SKS-Formation zwischen 23.284 und 23.883 Zählern. Dies könnte im weiteren Verlauf und nach erfolgreicher Auflösung der Formation den Grundstein für einen Anstieg an die obere Abwärtskanalbegrenzung um 24.360 Punkten legen. Ein Ausbruch darüber würde schließlich den laufenden Abwärtstrend als bullische Flagge entlarven und neuerliche Rekordstände ermöglichen. Ziele könnten dann um 24.961 Punkten abgeleitet werden, mit einem kurzen Zwischenstopp sollte jedoch um 24.730 Zählern gerechnet werden. Grundvoraussetzung hierfür ist ein nachhaltiger Kurssprung des DAX-Index über 24.500 Punkte. In größere Schwierigkeiten dürfte der DAX dagegen unterhalb von 23.000 Punkten geraten, Abschläge auf 22.320 Punkte kämen bei einer solchen Entwicklung nicht überraschend.