    INDEX-MONITOR

    Burberry und Metlen Energy & Metals im FTSE 100

    Für Sie zusammengefasst
    • Burberry und Metlen neu im FTSE 100 Index.
    • Unite Group und Taylor Wimpey scheiden aus.
    • Änderungen basieren auf FTSE Russell Mitteilung.
    INDEX-MONITOR - Burberry und Metlen Energy & Metals im FTSE 100
    Foto: Arne Dedert - DPA

    LONDON (dpa-AFX) - Der Modekonzern Burberry und der Energie- und Metallkonzern Metlen Energy & Metals sind seit diesem Montag Mitglieder im britischen Leitindex FTSE 100 . Im Gegenzug scheiden der Studentenwohnheimspezialist Unite Group und der Wohnimmobilienexperte Taylor Wimpey aus. Dies geht auf Änderungen zurück, die der Indexanbieter FTSE Russell Anfang September mitgeteilt hatte. Burberry hatte den Index erst im September 2024 verlassen./jha/nas/stk/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Burberry Group Aktie

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
