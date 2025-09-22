MHP Hotel: EBITDA-Boom 2025 dank neuer Hotels!
MHP Hotel AG beeindruckt mit einem EBITDA von 2,3 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2025 und einem Umsatzplus von 13 %, gestützt durch neue Premiumhotels.
Foto: adobe.stock.com
- MHP Hotel AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 ein EBITDA von 2,3 Mio. Euro, eine Verbesserung um 3,8 Mio. Euro im Vergleich zum Vorjahr (H1 2024: -1,5 Mio. Euro).
- Der Konzernumsatz stieg um 13 % auf 79,3 Mio. Euro (H1 2024: 70,4 Mio. Euro).
- Der Logis-Umsatz wuchs im ersten Halbjahr 2025 um 14 % auf 60,1 Mio. Euro (H1 2024: 52,8 Mio. Euro).
- Die Prognose für 2025 bleibt bei einem EBITDA von rund 15 Mio. Euro.
- Neue Hotels, insbesondere der Koenigshof in München und das Conrad Hamburg, tragen positiv zum EBITDA bei und stärken die Position im Premiumsegment.
- MHP Hotel AG plant für 2025 einen Hotelumsatz von rund 180 Mio. Euro und erwartet eine stabile Ergebnislage in der zweiten Jahreshälfte.
Der Kurs von MHP Hotel lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,4500EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
0,00 %
+2,11 %
+1,40 %
-3,01 %
+36,41 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte