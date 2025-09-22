Robinhood und Applovin steigen in S&P 500 auf

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Online-Broker Robinhood ist seit diesem Montag Mitglied im S&P 500 . Zudem sind Applovin , eine Werbeplattform für App- und Spieleentwickler, sowie der Industriedienstleister Emcor Group in den Index mit den 500 bedeutendsten US-börsennotierten Unternehmen aufgenommen worden. Dies geht auf Änderungen zurück, die der Index-Anbieter S&P Global Anfang September mitgeteilt hatte. Aus dem Index herausgenommen wurden im Gegenzug MarketAxess, Caesars Entertainment sowie Enphase Energy./mis/stk/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AppLovin Registered (A) Aktie

Die AppLovin Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 538 auf Tradegate (19. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AppLovin Registered (A) Aktie um +11,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +52,69 %.

Die Marktkapitalisierung von AppLovin Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 170,71 Mrd..