    INDEX-MONITOR

    Robinhood und Applovin steigen in S&P 500 auf

    Für Sie zusammengefasst
    • Robinhood neu im S&P 500 seit Montag.
    • Applovin und Emcor Group ebenfalls aufgenommen.
    • MarketAxess, Caesars und Enphase raus aus Index.
    INDEX-MONITOR - Robinhood und Applovin steigen in S&P 500 auf
    Foto: Arne Dedert - DPA

    NEW YORK (dpa-AFX) - Der Online-Broker Robinhood ist seit diesem Montag Mitglied im S&P 500 . Zudem sind Applovin , eine Werbeplattform für App- und Spieleentwickler, sowie der Industriedienstleister Emcor Group in den Index mit den 500 bedeutendsten US-börsennotierten Unternehmen aufgenommen worden. Dies geht auf Änderungen zurück, die der Index-Anbieter S&P Global Anfang September mitgeteilt hatte. Aus dem Index herausgenommen wurden im Gegenzug MarketAxess, Caesars Entertainment sowie Enphase Energy./mis/stk/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AppLovin Registered (A) Aktie

    Die AppLovin Registered (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 538 auf Tradegate (19. September 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AppLovin Registered (A) Aktie um +11,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +52,69 %.

    Die Marktkapitalisierung von AppLovin Registered (A) bezifferte sich zuletzt auf 170,71 Mrd..





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Verfasst von dpa-AFX
