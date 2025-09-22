Aktien Frankfurt Ausblick
Schwerfälliger Wochenstart erwartet
- Dax startet mit leichtem Minus von 0,1 Prozent.
- Kauflaune in New York nach US-Zinssenkung bleibt.
- Porsche AG rechnet mit weniger Gewinn, Aktien fallen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Zum Beginn der neuen Börsenwoche dürfte der deutsche Aktienmarkt keine größeren Sprünge machen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax ein Minus von 0,1 Prozent auf 23.632 Punkte. Damit sieht es für den Leitindex nach einer Fortsetzung der Seitwärtstendenz aus. Der EuroStoxx 50 wird am Montagmorgen kaum verändert erwartet.
Leicht positiv wirkt, dass die Kauflaune am Freitagabend in New York im Nachgang der ersten US-Zinssenkung in diesem Jahr angehalten hat. Dort erklommen die wichtigsten Indizes weitere Rekordhöhen. "Es wird erwartet, dass weitere Zinssenkungen folgen werden, obwohl US-Notenbankchef Jerome Powell die Erwartungen an aggressive Zinssenkungen in Zukunft dämpfte", schrieben die Experten der Commerzbank am Montagmorgen.
Der Dax dagegen bleibt zu seinem Rekord von 24.639 noch mit etwa 1.000 Punkten auf Abstand - auch wegen seiner negativen Monatsbilanz. Er hat im September bislang etwa ein Prozent verloren. Seit diesem Montag hat der Leitindex zwei neue Mitglieder: Der Immobilienplattform-Betreiber Scout24 und der Anlagenbauer Gea ersetzen den Sportwagenbauer Porsche AG und den Laborzulieferer Sartorius .
Die Porsche AG geht angesichts neuer milliardenschwerer Belastungen in diesem Jahr unterdessen von noch weniger Gewinn aus als ohnehin schon. Verbrenner sollen länger im Programm der Volkswagen-Tochter bleiben, zudem wollen die Stuttgarter neue Verbrenner und Plug-in-Hybride anbieten.
Die Aktien der Porsche AG fielen vorbörslich auf der Handelsplattform Tradegate um knapp 5 Prozent zum Xetra-Schluss vom Freitag. Bei den VW-Vorzügen belief sich das Minus auf 2,8 Prozent. Die Anteilsscheine der Volkswagen-Mutter Porsche SE gaben um 3,7 Prozent nach./edh/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie
Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 60,85 auf Tradegate (22. September 2025, 07:45 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -6,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,82 %.
Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,73 Mrd..
Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von +10,08 %/+37,60 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Da wurde 8:04 eine 606 (TT lag übrigens bei 317) in den Raum gestellt und gleich mit erwähnt, das man sich damit "nicht wohl fühle" und abzuwarten sei.
8:21 dann wurde behauptet, man sei bereits 8:01 (!) eingestiegen und es werden stolz 12 Gewinnpunkte präsentiert.
Das 9:29 dann auch noch etwas von "ich mach Feierabend" gelabert wurde ist am Ende nur noch das übliche Beiwerk.
Sorry aber wer diese dauerhafte, verlogene Fake Show nicht zu erkennen vermag, der scheint sie nicht erkennen zu wollen. 🥳 🤡 🥸
Rot soweit das Auge blicken kann. Gestern ein grauenvoller Tag für die Bullen. Unterhalb 23625 ging es Schlag auf Schlag einige Etagen tiefer, bis runter zum Xetraschluss im Tief bei 23318 Zählern. Ab da konnten die Bullen den Kurs etwas anziehen, bis rauf an die Marke von 23414. Habe mal eine kleine extension angelegt, mit dem 100er beim Abendhoch. Die 23414 konnte bis jetzt nicht überwunden werden. IG taxt den Markt aktuell bei 23406, zumindest höher als gestern Abend zum 2200er-Schluss. RSI überkauft, MACD könnte sich stabilisieren. Momentum fallend, in Summe eher bearish. Aber das sind ja die Indikatoren der Vergangenheit. Ich denke das das 61iger als Tiefpunkt heute ausreichen sollte, nach oben würde ich mal mindestens die 23474 anvisieren, kommen mehr Bullen an Bord, würde ich die 23550 für erreichbar halten. Hält das 61iger bei 23377 nicht, könnten die Bären wieder zum Nullpunkt am gestrigen TT laufen. Und da muss sich zeigen, ob die Bären vor dem großen Verfall übermorgen, noch tiefer wollen. Der interessierte Leser kennt ja meine Theorie von der Grundsteinlegung im September für den Start des Q4. Es sind noch ein paar Tage im 09er und der GD30 im weekly wartet bei 23298 auf einen Besuch.
PS: RWE konnte die 36€ nicht verteidigen und zog im Sog des DAX etwas nach unten. Mal heute abwarten, ob die 35€ als Tief verteidigt werden kann.