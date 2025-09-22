Verkehrsminister will neuen Chef für Bahn-Infrastruktur

BERLIN (dpa-AFX) - Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) plant offenbar auch einen Wechsel an der Spitze der Bahn-Infrastruktursparte DB InfraGo: Dirk Rompf soll den Posten vom bisherigen Chef Philipp Nagl übernehmen, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen erfuhr. Rompf ist seit 2021 Geschäftsführer bei der Strategieberatung Ifok. Davor war er jahrelang Vorstand der DB Netz AG, dem Vorgänger-Unternehmen der DB InfraGo.

Über die Personalie muss noch der Aufsichtsrat der InfraGo entscheiden. Doch laut einem Bericht des "Tagesspiegel" gibt es in dem Gremium auf Arbeitnehmerseite erheblichen Widerstand. Nagl gilt als ausgewiesener Bahn-Fachmann. Unter seiner Leitung wurde der jahrelange Verfall des Schienennetzes gestoppt. Er ist einer der Köpfe hinter dem sogenannten Generalsanierungskonzept, der umfassenden Sanierung von mehr als 40 vielbefahrenen Bahnstrecken.

Rompf war Netz-Chef unter dem damaligen Konzernvorstand Ronald Pofalla. In dieser Zeit verfiel die Infrastruktur zunehmend, weil zu wenig Geld in den Erhalt investiert wurde.

Am Wochenende war bekanntgeworden, dass die bisherige Bahn-Regionalvorständin Evelyn Palla neue Bahnchefin wird./maa/DP/jha



