Uran, Raketen, KI: Welche Aktien jetzt im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen!

Montag, 22. September: Firefly Aerospace

Raumfahrtaktien erfreuten sich in den vergangenen zwei Jahren wachsender Beliebtheit. Von Anlegerinnen und Anlegern gefragt waren vor allem die Anteile von AST SpaceMobile und Rocket Lab sowie Intuitive Machines. Wurde die Weltraumwirtschaft lange entweder von staatlichen Agenturen wie der NASA oder der ESA sowie von wenigen Großkonzernen wie Boeing und Lockheed Martin, in den vergangenen Jahren aber auch SpaceX beherrscht, dringen inzwischen immer mehr Wettbewerber auf den Markt für Raketen, Raumfähren und Satelliten vor. Vor allem der niedrige Erdorbit (LEO) gilt als Wirtschaftsraum der Zukunft.

Erst vor wenigen Wochen in ihr Börsenleben gestartet ist die Aktie von Firefly Aerospace. Das Unternehmen entwickelt Trägerraketen, hat mit Blue Ghost aber auch bereits eine Raumfähre erfolgreich auf dem Mond gelandet. Nun muss der Konzern mit seinen Zahlen erstmals Farbe bekennen – und der in den vergangenen Wochen erlahmten Kursentwicklung innerhalb der Branche wieder neues Leben einhauen. Das Bild wurde hier zuletzt von fallenden Kursen und Kapitalerhöhungen wie der von Rocket Lab bestimmt.

Von Firefly Aerospace erwarten Analystinnen und Analysten einen Umsatz in Höhe von 17,25 Millionen US-Dollar und einen Fehlbetrag von -0,46 US-Dollar pro Aktie. Vergleichsmöglichkeiten gegenüber dem Vorjahresquartal liegen gegenwärtig nicht vor, da das Unternehmen erst seit Kurzem berichtspflichtig ist.

Mit Blick auf den Optionsmarkt rechnen Anlegerinnen und Anleger mit nach den Zahlen steigenden Kursen. Wöchentlich verfallende Optionen gibt es hier noch keine, aber für den im Oktober anstehenden Verfall liegen 76,1 Prozent der Kontrakte auf der Call-Seite und nur 23,9 Prozent auf der Put-Seite. Die implizierte Kursbewegung der Aktie bis dahin beträgt 17,7 Prozent.

Dienstag, 23. September: Micron

Die Anteile von Speicherchip-Herstellern sind in den vergangenen Wochen durch die Decke gegangen. Vor allem Massenspeicher-Aktien wie Seagate und Western Digital sind von Anlegerinnen und Anlegern gefragt gewesen, aber auch die Anteile von Hersteller von Arbeitsspeichern wie Samsung, SK Hynix und Micron legten deutlich zu.

Im Rahmen des KI-Trades ist es hier zu Aufholeffekten gekommen: Lange galt das Massen- und Arbeitsspeichergeschäft als stark zyklisch, weswegen die Unternehmensbewertungen gegenüber anderen Halbleiterherstellern deutlich niedriger waren. Diese Bewertungslücke wurde nun geschlossen, da Investoren aufgrund der hohen Nachfrage von Datenzentren davon ausgehen, dass sich die Preise und Geschäfte künftig weniger zyklisch entwickeln werden.

Für Micron steht so ein Plus von 93,4 Prozent gegenüber dem Jahreswechsel und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20,1 zu Buche. Verglichen mit dem Fünfjahresmittel handelt die Aktie bei einigen Bewertungskennziffern mit Aufschlägen von bis zu 40 Prozent. Das verdeutlicht, wie stark die Aufholjagd hier zuletzt ausgefallen ist. Damit steht das Unternehmen jetzt aber auch in der Pflicht, starke Zahlen zu liefern. Gefordert ist ein Umsatzergebnis in Höhe von 11,15 Milliarden US-Dollar und ein Gewinn von 2,86 US-Dollar pro Aktie. Gegenüber dem Vorjahresquartal würden diese Zahlen einem Wachstum von 43,9 beziehungsweise 142,4 Prozent entsprechen.

Am Optionsmarkt wird mit ganz knapper Mehrheit auf nach den Zahlen steigende Kurse gewettet. Der Call-Anteil der am Freitag verfallenden Optionen liegt bei 50,3 Prozent. Vor allem Optionen (weit) aus dem Geld herrschte zuletzt eine hohe Nachfrage. Das lässt auch auf eine verstärkte Aktivität von Privatanlegerinnen und -anlegern schließen, die hier auf besonders hohe Kursbewegungen wetten. Eingepreist ist eine Reaktion der Aktie um bis zu 10,2 Prozent.

Mittwoch, 24. September: Uranium Energy

Kernenergie feiert angesichts des rasant steigenden Energiebedarfs durch KI-Rechenzentren ein Comeback. Große Zukunftserfolge versprechen sich Anlegerinnen und Anleger vor allem von den Herstellern kleiner modularer Reaktoren (SMRs) wie Oklo und NuScale. Aber auch Großkraftwerke könnten in den kommenden Jahren wieder in verstärkter Zahl gebaut werden.

Damit wächst die Nachfrage nach Uran, denn eine physische Knappheit liegt schon jetzt vor. Die oft für viele Jahre ausreichenden Reserven zahlreicher Kraftwerke nähern sich nicht zuletzt wegen des Ukraine-Krieges ihrem Ende. Der Global X Uranium ETF erfreute sich in den vergangenen 12 Monaten dementsprechend großer Beliebtheit und konnte sich um fast 90 Prozent steigern. Eine der größten Positionen: Uranium Energy, einem Entwickler von Uranlagerstätten in Nordamerika.

Das operative Geschäft des mit rund 5,5 Milliarden US-Dollar bewerteten Minen-Titels ist allerdings noch gering. Erwartet werden Erlöse in Höhe von 17,0 Millionen US-Dollar und ein Fehlbetrag von 0,04 US-Dollar pro Aktie. Investoren warten daher vor allem auf Fortschritte innerhalb der umfangreichen Projektpipeline.

Angesichts der in diesem Jahr bereits gewaltigen Kurssteigerung von 84,6 Prozent agieren Anlegerinnen und Anleger vor den Quartalszahlen mit wachsender Vorsicht. Mit einem Put-Anteil von 51,9 Prozent überwiegen die Absicherungen knapp die Wetten auf weiter steigende Kurse. Eingepreist ist eine Kursreaktion von bis zu 11,2 Prozent. Das liegt deutlich über dem Durchschnitt der vergangenen sechs Quartale, in denen die Aktie viermal zulegen konnte.

Donnerstag, 25. September: Costco

Eine wachsende Zahl spezialisierter US-Einzelhandelsketten bekommt die Zurückhaltung der Verbraucherinnen und Verbraucher zu spüren, während die Mittelschicht bedienende Ketten wie Target mit Marktanteilsverlusten zugunsten günstigerer Einzelhändler wie Walmart und Costco verzeichnen. Die anhaltend hohe Inflationsrate zwingt viele US-Amerikanerinnen und -Amerikaner dazu, den Gürtel enger zu schnallen.

Entgegen dem branchenweiten Trend langsameren Wachstums könnte Costco daher erneut profitiert und einen überdurchschnittlich hohen Umsatzanstieg verzeichnet haben. Expertinnen und Experten tippen auf einen Zuwachs um 8,1 Prozent auf 86,14 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie wird auf 5,81 US-Dollar veranschlagt.

Auf ein starkes Ergebnis ist die Costco-Aktie dringend angewiesen. Einerseits hinken die Papiere mit einem Plus von 5,6 Prozent in den vergangenen 12 Monaten dem Gesamtmarktindex S&P 500 (+16,6) Prozent deutlich hinterher, andererseits liegt die Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 52,5 um 23,5 Prozent gegenüber dem historischen Durchschnitt. Das gilt auch für viele andere Kennziffern. Ein schwaches Abschneiden könnte Investoren dazu veranlassen, die hohe Bewertung der Papiere in Frage zu stellen.

Gegen dieses Szenario wappnet sich mit einem Put-Anteil von 58,4 Prozent an den am kommenden Freitag verfallenden Optionen die Mehrheit der Händlerinnen und Händler. Eingepreist ist eine Kursreaktion von bis zu 4 Prozent, wobei die Bilanz in den vergangenen sechs Quartalen mehrheitlich zugunsten der Bären ausgefallen ist mit vier Mal fallenden Kursen.

Donnerstag, 25. September: BlackBerry

Schon seit Jahren versucht der frühere Smartphone-Hersteller BlackBerry sich als Anbieter von Cybersicherheitslösungen zu etablieren und so ein Comeback zu feiern. Mit Blick sowohl auf die Geschäftsentwicklung als auch die Aktie ist das bislang noch nicht nachhaltig gelungen. Während die Anteile in den vergangenen 3 Jahren ein Minus von 26,7 Prozent erwirtschaftet haben, fielen die Erlöse um rund 30 Prozent. Auch Profitabilität war nicht mehr gegeben.

Doch die Entwicklungen um Künstliche Intelligenz sorgen für neuen Schwung. In den vergangenen 12 Monaten verzeichnete BlackBerry ein beeindruckendes Kurswachstum von 74,0 Prozent, während die Erlöse zwar weiter rückläufig waren, aber lange nicht so schlimm wie befürchtet. Dabei spielen auch Selbstfahrtechnologien eine wachsende Rolle, für die das Unternehmen Sicherheitslösungen anbietet.

Gegenüber dem Vorjahresquartal wird mit einem weiteren Rückgang des Konzernumsatzes auf 122,0 Millionen US-Dollar gerechnet, was Einbußen von 15,9 Prozent bedeuten würde. Der Ertrag soll sich nach eine Nullrunde vor einem Jahr auf 0,01 US-Dollar pro Aktie gesteigert haben.

BlackBerry profitierte in den vergangenen Wochen von einem gestiegenen Interesse an Meme-Aktien sowie an Titeln mit hoher Leerverkaufsquote (bei BlackBerry beträgt sie aktuell 5,9 Prozent). Diese Entwicklung zeigt sich auch in der Optionskette, die von Call-Kontrakten dominiert wird. Bei den am kommenden Freitag verfallenden Optionen liegen 85,4 Prozent auf der Call- und nur 14,6 Prozent auf der Put-Seite. Eingepreist ist eine Kursreaktion von 13,4 Prozent.

Weitere nennenswerte US-Quartalszahlen:

* Earnings per Share / Gewinn pro Aktie (Non-GAAP, bereinigt)

Stand: Sonntag, 21. September, 13:00 Uhr (MESZ)

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion