Deutsche Bank und Siemens Energy im Eurostoxx 50.

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 42,81 auf Tradegate (22. September 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +1,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,18 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 89,29 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.106,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.740,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von -10,49 %/+15,74 % bedeutet.