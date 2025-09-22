INDEX-MONITOR
Deutsche Bank und Siemens Energy im Eurostoxx 50
- Deutsche Bank und Siemens Energy im Eurostoxx 50.
- Argenx neu im Index, Nokia und Stellantis raus.
- Rheinmetall und BBVA neu im Stoxx Europe 50.
ZUG (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank sowie Siemens Energy sind seit diesem Montag Mitglieder im Eurostoxx 50. Dies geht auf Änderungen zurück, die Stoxx Ltd Anfang September mitgeteilt hatte. Ebenfalls neu in den Index aufgenommen wurde das belgische Biotechnologieunternehmen Argenx. Verlassen haben den Eurostoxx 50 Nokia , Stellantis sowie Pernod Ricard .
Auch im Stoxx Europe 50 gibt es an diesem Montag wirksame Änderungen. Wie erwartet, ist der Rüstungskonzern Rheinmetall aufgenommen worden. Auch die spanische Bank BBVA ist nun Mitglied. Dagegen haben BASF sowie Mercedes-Benz den Index verlassen./nas/mis/stk/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 42,81 auf Tradegate (22. September 2025, 08:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +1,50 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +19,18 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 89,29 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 8,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 2.106,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.740,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.250,00EUR was eine Bandbreite von -10,49 %/+15,74 % bedeutet.
Tsja / das haben die Leute vorher bei HENSOLD; RENK; CoBa usw auch gesagt und teilweise getan; danach wieder Geheule, warum der Kurs nun noch teurer gelaufen ist und Sie nicht dabei sind; dann wieder dieselbe Latscherei; danach der Kurs wieder um 20-30 % gestiegen usw. ...
Das Ziel mittelbar wird 34-35 sein. Oder mehr ℹ️