Apple-Zulieferer Luxshare schließt Hardware-Deal mit OpenAI

Laut einem Bericht von The Information, der sich auf mit der Angelegenheit vertraute Personen beruft, arbeitet Luxshare bereits an einem Prototyp, der auf den großen Sprachmodellen von ChatGPT basiert. Eines der diskutierten Produkte soll einem Smart Speaker ohne Display ähneln – ein direkter Angriff auf Apples Siri-basierte Geräte. Ziel für den Marktstart sei demnach Ende 2026 oder Anfang 2027.

Die Aktien des chinesischen Elektronikherstellers Luxshare Precision Industry sind am Montag um rund 10 Prozent nach oben geschossen. Der Kurssprung folgte einem Bericht, wonach der Apple -Zulieferer eine Partnerschaft mit OpenAI eingegangen sein soll, um ein neues Consumer-AI-Gerät zu produzieren.

Kursrallye und Börsenfantasie

Der Kurssprung vom Montag katapultierte die Jahresgewinne von Luxshare auf rund 50 Prozent. Wie bei vielen Titeln an der Shenzhen Stock Exchange üblich, sind die täglichen Kursbewegungen auf 10 Prozent gegenüber dem Vortag begrenzt – Luxshare erreichte damit das Maximum. Parallel kursieren Spekulationen, dass das Unternehmen in diesem Jahr zudem eine Zweitnotierung in Hongkong anstrebt.

Apple-Verbindungen und strategische Risiken

Luxshare ist seit Jahren ein zentraler Fertigungspartner von Apple und verantwortlich für Produkte wie die AirPods und die Vision Pro. Ein Einstieg in das Hardware-Ökosystem von OpenAI könnte die bisherigen Lieferketten- und Partnerschaftsstrukturen auf die Probe stellen. Branchenkenner sehen darin ein mögliches strategisches Spannungsfeld zwischen Apple und OpenAI.

OpenAI selbst treibt seine Ambitionen im Hardwarebereich seit Monaten voran. Ex-Apple-Manager Tang Tan leitet mittlerweile die neu geschaffene Gerätesparte. Zudem hat OpenAI Mitarbeiter von Apple abgeworben und den legendären Produktdesigner Jony Ive nach der Übernahme seines Hardware-Start-ups io Products für 6,4 Milliarden US-Dollar an Bord geholt. Ive zeichnete maßgeblich für das Design von iPhone, iPad und MacBook Air verantwortlich.

Globaler Hardware-Vorstoß von OpenAI

Neben Luxshare soll OpenAI laut The Information auch Gespräche mit Goertek geführt haben, einem weiteren chinesischen Apple-Zulieferer, der unter anderem Lautsprecher- und Modulkomponenten fertigt.

Darüber hinaus hat das von Sam Altman geführte Unternehmen seine Aktivitäten im Bereich Robotik ausgebaut. Im November holte OpenAI den früheren Leiter von Metas Orion-AR-Initiative und investierte gleichzeitig in das Robotik-Start-up Physical Intelligence, das auf den Einsatz von KI in realen Geräten spezialisiert ist.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



