VW- und Porsche-Aktien sacken ab nach Gewinnwarnungen

Dreh- und Angelpunkt der Nachrichten vom Freitagabend ist die VW-Tochter Porsche AG , die angesichts strategischer Umplanungen von neuen, milliardenschweren Belastungen in diesem Jahr ausgeht und daher mit noch weniger Gewinn rechnet. Ebenso wird der Mutterkonzern Volkswagen wegen der Milliardenlasten vorsichtiger und auch die Dachgesellschaft Porsche SE der Familieneigentümer Porsche und Piech kappte in der Folge ihre Gewinnerwartungen.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien aus dem Volkswagen-Konzernverbund sind am Montag im vorbörslichen Handel wegen Gewinnwarnungen unter Druck geraten. Auf der Handelsplattform Tradegate wurden vor allem die Titel des Sportwagenbauers Porsche AG mit minus sechs Prozent deutlich tiefer gehandelt als zu ihrem Schlusskurs im Xetra-Handel vom Freitag. Für die VW-Titel ging es um 2,6 Prozent bergab und für jene der Konzernholding Porsche SE um 3,8 Prozent.

Die Porsche AG hat unter anderem entschieden, dass Verbrenner länger im Programm bleiben sollen. In diesem Jahr fallen für Umplanungen erhebliche weitere Sonderlasten in Höhe von rund 1,8 Milliarden Euro an. Laut einem Händler war die Entscheidung unausweichlich. Eine realistischere Zielsetzung sei zwar grundsätzlich gut, hieß es von der UBS. Deren Experte Patrick Hummel geht allerdings von weiterer Kursschwäche aus, da die Papiere der Zuffenhausener immer noch deutlich höher als Mercedes und BMW und wie ein Luxuswarenkonzern bewertet seien.

Hinzu kommt noch bei der Porsche AG, dass die Aktie nach ihrer schwachen Kursentwicklung ab sofort nicht mehr im Dax enthalten ist. Für den Sportwagenbauer und Sartorius rücken Gea und Scout24 in den Leitindex auf. Die Titel der Porsche AG sind dafür fortan im MDax gelistet./tih/edh/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,24 % und einem Kurs von 82,14 auf Tradegate (22. September 2025, 08:34 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -6,70 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,82 %. Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 18,73 Mrd.. Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 6,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,0800 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 117,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 125,00EUR was eine Bandbreite von +10,06 %/+37,57 % bedeutet.



