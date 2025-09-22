Pfizer greift im Abnehmmarkt an – Milliarden-Deal geplant

Das Angebot von 47,50 US-Dollar je Aktie entspräche einem Aufschlag von rund 42,5 Prozent auf den Metsera-Schlusskurs vom Freitag, der bei 33,32 US-Dollar lag, und impliziert gegenüber der letzten Börsenbewertung von etwa 3,5 Milliarden US-Dollar eine deutliche Prämie. Die Gespräche kommen nur wenige Monate nach dem Nasdaq-Debüt des 2022 gegründeten Unternehmens.

Pfizer steht laut Financial Times kurz vor der Übernahme des US-Biotechunternehmens Metsera, das Medikamente zur Gewichtsreduktion entwickelt. Das Volumen soll sich inklusive erfolgsabhängiger Zahlungen auf bis zu 7,3 Milliarden US-Dollar belaufen. Geplant ist demnach ein Barangebot von 47,50 US-Dollar je Aktie; zusätzlich könnten 22,50 US-Dollar je Aktie fließen, falls definierte Ziele erreicht werden. Eine Bekanntgabe wäre bereits am Montag möglich, sofern die Verhandlungen nicht scheitern. Weder Pfizer noch Metsera kommentierten die Berichte; Reuters konnte sie zunächst nicht unabhängig bestätigen.

Strategisch würde Pfizer sich damit im rasant wachsenden Markt für Adipositas-Therapien positionieren. Der Konzern hatte bei eigenen Projekten Rückschläge verbucht: Die Pille Danuglipron wurde im April nach mittelphasigen Verträglichkeitsproblemen eingestellt; eine später einmal täglich zu verabreichende Version weckte zusätzliche Bedenken hinsichtlich der Leberverträglichkeit.

Metsera entwickelt injizierbare und orale Wirkstoffe gegen Adipositas auf Basis von GLP-1 und weiteren Zielstrukturen. Der führende Kandidat MET-097i erzielte in einer mittelphasigen Studie nach Unternehmensangaben einen durchschnittlichen Gewichtsverlust von 11,3 Prozent.

Die Übernahme würde in einen Markt fallen, den Eli Lilly und Novo Nordisk derzeit dominieren. Analystenschätzungen zufolge könnte das weltweite Geschäft mit Abnehmmitteln bis Anfang der 2030er Jahre auf rund 150 Milliarden US-Dollar anwachsen.

Sollte der Deal zustande kommen, kauft sich Pfizer nach eigenen Pipeline-Rückschlägen in einen der dynamischsten Pharmamärkte ein – mit einem strukturierten Angebot aus Baranteil und erfolgsabhängigen Zahlungen und einer signifikanten Prämie auf den jüngsten Börsenkurs von Metsera.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



