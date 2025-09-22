Kursexplosion! KI-Durchbruch bei Samsung

Die Samsung-Aktie verzeichnete am Montagmorgen an der südkoreanischen Börse einen Kursanstieg um mehr als 5 Prozent und erreichte ihren höchsten Stand seit August 2024. Der Kursanstieg am Montag erfolgte, nachdem lokale Medien berichteten, dass Samsungs 12-Schicht-HBM3E-Produkt kürzlich die Qualifikationstests von Nvidia bestanden hat. Sollte sich dies bewahrheiten und auch die betreffenden Unternehmen dies bestätigen, sind die Komponenten für den Einsatz in KI-Beschleunigern freigegeben, die für das Training von KI-Modellen von ChatGPT bis DeepSeek unerlässlich sind. Samsung habe mit seinen neuesten Chip-Generationen Fortschritte gemacht und dürfte bald die endgültige Zertifizierung für HBM3E von Nvidia erhalten, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen nach Informationen von Bloomberg.

Das südkoreanische Unternehmen hat seine Anstrengungen in diesem Jahr verdoppelt, um bei der Bereitstellung von Hochbandbreitenspeichern zum lokalen Konkurrenten SK Hynix und der US-amerikanischen Micron Technology aufzuschließen. Dieser Speicher soll mit den leistungsstarken Nvidia-Chips zusammenarbeiten, die Meta Platforms und OpenAI zum Trainieren und Betreiben von KI-Diensten verwenden. Zwar tauchten in diesem Jahr immer wieder Berichte auf, Samsung habe die Nvidia-Tests bestanden, doch 19 Monate nach der Produktentwicklung und nach mehreren Verzögerungen legen Investoren erst jetzt verstärkt Wert auf solche Gerüchte. Im September kauften globale Fonds Samsung-Aktien im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar. Citigroup-Analyst Peter Lee rechnet mit der Veröffentlichung eines offiziellen Ergebnisses Ende September oder Anfang Oktober.

Auch in anderen Bereichen des Chipmarktes hat das Unternehmen große Fortschritte gemacht. Im Juli hauchte ein überraschender Chip-Deal mit Tesla im Wert von 16,5 Milliarden US-Dollar dem Unternehmen neues Leben ein. Samsungs Liefervolumen an Nvidia dürfte in diesem Jahr gering bleiben, da Nvidias Bestellungen bereits von den Konkurrenten SK Hynix und Micron Technology abgewickelt wurden. Dennoch ist dies ein großer Schritt für Samsung, dessen HBM-Verzögerungen Zweifel an seiner Technologieführerschaft aufgeworfen haben. Zwar sind die Erwartungen der Anleger nach diesen Problemen allgemein gering, doch wäre eine Nvidia-Zulassung für Samsung sehr positiv, schrieben Analysten von Goldman Sachs. Sollte sich dies bestätigen, "wäre dies ein klares Zeichen dafür, dass das Unternehmen in der Lage ist, den höchsten Standard der HBM-Branche zu erfüllen", sagte Goldman-Sachs-Analyst Giuni Lee in einem Bericht.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion