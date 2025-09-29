Kupfer-Alarm aus China – und das ist richtig bullish!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Axo Copper Corp.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Axo Copper Corp. Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autor: Marc Ollinger · Analyst und Manager Communication · Erstveröffentlichung: 29.09.2025, 05:43 Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Auslöser für diesen gravierenden Rückgang sind neue Steuerregeln, die das Einschmelzen von Schrott unattraktiver machen – mit der Folge: Anodenknappheit. Gleich fünf Schmelzer sind gleichzeitig in den Wartungszustand gewechselt und scrap-/anodenabhängige Anlagen zu weniger als 60 % ausgelastet. Genau in der Hochsaison – ein Giftcocktail für das Angebot, aber Rückenwind für den Kupferpreis1+2.

Diese Angebotsbremse trifft in eine Zeit, die immer mehr Kupfer verschlingt – Stromnetze, E-Mobilität, Maschinenbau, Rechenzentren. Dazu kommen Spekulationen auf eine Zinssenkung der Fed, was die Rohstoffnachfrage zusätzlich anzieht. Daraus entwickelt sich ein Setup, das den Kupferpreis stützt, während Schmelzer nach dem Kollaps der TCRCs ohnehin unter Druck stehen. Genau solche Phasen belohnen Projekte mit Qualität, Skalierbarkeit und Tempo.

Quelle: Axo Copper

Und passgenau hierzu kommt Axo Copper (WKN: A416BY) mit hochgradigen Ergebnissen, die eine klare Wachstumsstory aufzeichnen. Derweil bietet das laufende Bohrprogramm vom mexikanischen Projekt ‚La Huerta‘ den direkten Hebel auf ein Kupfermarkt-Setup, das immer öfter Angebotsenge statt Überschuss signalisiert. Wer auf Kupfer setzen will, sollte jetzt auf Klasse und Newsflow setzen, mit Axo Copper (WKN: A416BY).

Axo Copper (WKN: A416BY): Hochgradige Entdeckung trifft auf perfektes Timing!

Axo Copper (WKN: A416BY) entwickelt mit ‚La Huerta‘ in Jalisco (Mexiko) eine neue, hochgradige Kupferentdeckung in infrastrukturell starker Lage. Das Projektareal umfasst ca. 11.331 ha im produktiven ‚Sierra-Madre‘-Gürtel und historische Kleinbergbautätigkeiten belegen bereits jetzt die Metallführigkeit.

Bereits Frühphasen-Bohrungen und Explorationsarbeiten um das Jahr 2020 herum lieferten markante Treffer, mit oberflächennahen hohen Gehalten von beispielsweise 5,03 % Cu über 13,7 m sowie 6,63 % Cu über 9,5 m.

Quelle: Axo Copper

In der ersten Phase der Exploration in den Jahren 2023/24 folgten u.a. 8,9 m mit 5,87 % Cu (inkl. 3,7 m mit 13,45 % Cu) und 15,4 m mit 3,86 % Cu – durchgehend oberflächennah und mit offenem Tiefenpotenzial.

Bohrprogramm läuft top und neueste Ergebnisse liefern gleich weitere Spitzengehalte!

Die neuesten Analyseergebnisse werden von Bohrloch LHCC-25-045 angeführt, das 5,24 % CuEq (4,86 % Cu und 30,0 g/t Ag) über 6,4 m durchschnitten hat – innerhalb eines breiteren Intervalls von 3,08 % CuEq (2,89 % Cu und 15,0 g/t Ag) über 13,2 Meter.

Quelle: Axo Copper

Die Kupfermineralisierung in LHCC-25-045 ist in Chalkopyrit und Bornit ausgebildet und durchschneidet ein andesitisches Wirtsgestein, im höhergradigen Abschnitt treten stärkere Bornit-Anteile auf. Das Bohrloch testete eine Down-Dip-Verlängerung des historischen Bohrlochs G-023 (3,05 % CuEq über 6,4 Meter) und bestätigte sowohl die Mineralisierung als auch die Kontinuität des ‚La-Huerta‘-Trends jenseits einer kleineren Störung. Bislang wurden 3.288 Meter im Rahmen des 15.000 Meter Phase-II-Programmsgebohrt, das im Juni gestartet wurde.

Das bedeutet: Kontinuität + Tiefenaufschluss + lateral offenes System – mit Sulfid-Dominanz (Chalkopyrit, Bornit) entlang eines mehr als 5 km langen Trends.

Zweites Zielgebiet liefert Zusatz-‚Upside‘!

Rund 3 km südlich befindet sich ‚La Huerta South‘, wo gleich mehrere Oberflächenproben mehr als 10 % Cu lieferten.

Quelle: Axo Copper

Erste Tests sind ab Ende des dritten Quartals 2025 vorgesehen. Damit sollte sich die Achse von einer linearen Entdeckung zu einem multi-strukturellen System mit potenziellen Sub-Parallelstrukturen verschieben.

Kapitalstruktur, Finanzierung & IPO-Meilenstein!

Axo Copper (WKN: A416BY) notiert seit 4. Juni 2025 an der TSX unter dem Ticker AXO und ist in Deutschland unter der WKN: A416BY handelbar. Der Börsengang brachte über 11,5 Mio. CAD ein und das Timing war nicht nur finanziell, sondern auch strategisch ein Statement. Mit einer aktuellen Börsenbewertung von nur rund 48 Mio. CAD, bei einem Barmittelbestand von rund 8 Mio. CAD kann man hier von einem konservativen Enterprise Value sprechen, gemessen an Bohrmetern/Gehaltsprofil.

Alle Trigger sind scharfgestellt!

Makro-Hebel: Das Kupfer-Nachfrageplus von über 40 % bis 2040 trifft auf jahrelange Projekt-Anläufe, mitunter bis zu mehr als 17 Jahren. Und in dieser defizitären Zeit liefert Axo Copper (WKN: A416BY) Hochgradigkeit ab Oberfläche, was der schnellste Weg zu „echten“ Tonnen ist.

Mikro-Hebel: Phase II liefert bereits ‚Down-Dip‘-Bestätigung und Streichen-Kontinuität, während ‚La Huerta South‘ die Reichweite des Systems erweitert.

Standort-Hebel: Mexiko zeigt steigende Sektor-Kennzahlen (2,77 % BIP; 8,70 % industrielles BIP; 5,063 Mrd. USD; Prognose 5,308 Mrd. USD 2025). Logistik & Hafen Manzanillo sind Pluspunkte für spätere ‚Flowsheets‘.

Fazit:

Mit hochgradigen Frühtreffern, einem finanzierten 15.000 m Programm, zweiter Zielzone und guter Kapitalstruktur ist Axo Copper (WKN: A416BY) für genau die Anleger gemacht, die jetzt auf den Trend setzen wollen – mit Hebel und laufenden Katalysatoren. Hochgradigkeit + Kontinuität + Multi-Target-Upside – finanziell hinterlegt, kapitalmarktnah und in einer Jurisdiktion mit wachsendem Bergbau-Footprint

Technische Hinweise zu den CuEq-Berechnungen

CuEq-Annahmen: 9.650 USD/t Cu und 37,50 USD/oz Ag; wahre Mächtigkeiten sind noch nicht bekannt; QA/QC(Referenzmaterial, Duplikate, Blanks) angewandt; Analytik: ALS Chemex (Mexiko).

Wesentliche Risiken: Preis/FX-Volatilität; AISC-/Betriebsrisiken; Genehmigung/Standort/ESG, Wesentliche Chancen: Marktrückenwind, Erfolgsaussichten aufgrund vielversprechendem Projekt

