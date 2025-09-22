Porsche Holding SE Aktie leidet unter Verkäufen - 22.09.2025

Am heutigen Handelstag musste die Porsche Holding SE Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,92 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Porsche Holding SE ist eine führende Investmentgesellschaft im Automobilsektor mit strategischem Fokus auf Beteiligungen, insbesondere an der Volkswagen AG. Sie besitzt eine starke Marktstellung und hebt sich durch ihre Mehrheitsbeteiligung an Volkswagen von Konkurrenten ab.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Porsche Holding SE-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +2,97 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Porsche Holding SE Aktie damit um -5,64 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -8,61 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Porsche Holding SE -6,68 % verloren.

Porsche Holding SE Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -5,64 % 1 Monat -8,61 % 3 Monate +2,97 % 1 Jahr -14,65 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Porsche Holding SE Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative Kursentwicklung der Porsche Holding SE, die durch gesenkte Gewinnprognosen und Bedenken hinsichtlich der Rückkehr zur Verbrenner-Technologie beeinflusst wird. Technische Analysen zeigen, dass die Aktien unter wichtigen gleitenden Durchschnitten liegen, was die bearish Marktstimmung unterstreicht. Zudem äußern Anleger Skepsis über die langfristige Strategie der Holding und deren Fähigkeit, in zukunftsträchtige Technologien zu investieren.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Porsche Holding SE eingestellt.

Informationen zur Porsche Holding SE Aktie

Es gibt 153 Mio. Porsche Holding SE Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,12 Mrd. wert.

Die Aktien aus dem Volkswagen-Konzernverbund sind am Montag im vorbörslichen Handel wegen Gewinnwarnungen unter Druck geraten. Auf der Handelsplattform Tradegate wurden vor allem die Titel des Sportwagenbauers Porsche AG mit minus sechs Prozent …

Zum Beginn der neuen Börsenwoche dürfte der deutsche Aktienmarkt keine größeren Sprünge machen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax ein Minus von 0,1 Prozent auf 23.632 Punkte. Damit …

Schlechte Nachrichten aus Stuttgart: Porsche verschiebt EV-Modelle, Volkswagen nimmt Milliarden-Belastungen hin – und die Märkte reagieren prompt.

Porsche Holding SE Aktie jetzt kaufen?

Ob die Porsche Holding SE Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porsche Holding SE Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.