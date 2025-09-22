Scout24 Aktie legt zu - 22.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Scout24 Aktie. Mit einer Performance von +3,43 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Scout24 ist ein führender Anbieter von Online-Marktplätzen für Immobilien und Fahrzeuge in Europa, bekannt für seine Plattformen ImmobilienScout24 und AutoScout24. Als Marktführer in Deutschland konkurriert es mit eBay Kleinanzeigen und Immowelt. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die benutzerfreundliche und umfassende digitale Lösung für Käufer und Verkäufer.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Scout24 in den letzten drei Monaten Verluste von -10,60 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Scout24 Aktie damit um -7,63 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,89 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +20,85 % gewonnen.

Scout24 Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -7,63 % 1 Monat -9,89 % 3 Monate -10,60 % 1 Jahr +35,66 %

Informationen zur Scout24 Aktie

Es gibt 75 Mio. Scout24 Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,82 Mrd. wert.

Die Aktien aus dem Volkswagen-Konzernverbund sind am Montag im vorbörslichen Handel wegen Gewinnwarnungen unter Druck geraten. Auf der Handelsplattform Tradegate wurden vor allem die Titel des Sportwagenbauers Porsche AG mit minus sechs Prozent …

Zum Beginn der neuen Börsenwoche dürfte der deutsche Aktienmarkt keine größeren Sprünge machen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax ein Minus von 0,1 Prozent auf 23.632 Punkte. Damit …

In den deutschen Aktienindizes gibt es seit diesem Montag eine neue Zusammensetzung. Der Sportwagenbauer Porsche AG ist nicht mehr im Leitindex Dax vertreten. Das trifft auch auf den Pharma- und Laborzulieferer Sartorius zu. Dies geht aus den …

Scout24 Aktie jetzt kaufen?

Ob die Scout24 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Scout24 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.