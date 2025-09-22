    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    Volkswagen (VW) Vz Aktie unter starkem Abgabedruck - 22.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Volkswagen (VW) Vz Aktie bisher Verluste von -3,34 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Volkswagen (VW) Vz Aktie.

    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Volkswagen AG ist ein global führender Automobilhersteller mit Fokus auf Pkw, Nutzfahrzeuge und Elektromobilität. Starke Marktstellung in Europa, China und den USA. Hauptkonkurrenten sind Toyota, GM, Ford und Stellantis. VW bietet eine breite Markenpalette und innovative Elektromobilitätslösungen.

    Volkswagen (VW) Vz Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.09.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Volkswagen (VW) Vz Aktie. Sie fällt um -3,34 % auf 91,58. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Volkswagen (VW) Vz in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +9,20 % bestehen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,70 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,82 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +6,50 % gewonnen.

    Volkswagen (VW) Vz Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -6,70 %
    1 Monat -5,82 %
    3 Monate +9,20 %
    1 Jahr +4,17 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der VW Vz Aktie, die nachbörslich bei 94,24 € gehandelt wurde. Während einige Nutzer optimistisch sind und von weiteren Kursgewinnen ausgehen, warnen andere vor fundamentalen Problemen wie hohen Produktionskosten und der Unsicherheit in der Branche. Die Meinungen über die zukünftige Entwicklung sind gespalten, was die Unsicherheit unter den Anlegern verstärkt.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Zur Volkswagen (VW) Vz Diskussion

    Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,02 Mrd. wert.

    VW- und Porsche-Aktien sacken ab nach Gewinnwarnungen


    Die Aktien aus dem Volkswagen-Konzernverbund sind am Montag im vorbörslichen Handel wegen Gewinnwarnungen unter Druck geraten. Auf der Handelsplattform Tradegate wurden vor allem die Titel des Sportwagenbauers Porsche AG mit minus sechs Prozent …

    Schwerfälliger Wochenstart erwartet


    Zum Beginn der neuen Börsenwoche dürfte der deutsche Aktienmarkt keine größeren Sprünge machen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax ein Minus von 0,1 Prozent auf 23.632 Punkte. Damit …

    Porsche AG und Sartorius nicht mehr im Dax


    In den deutschen Aktienindizes gibt es seit diesem Montag eine neue Zusammensetzung. Der Sportwagenbauer Porsche AG ist nicht mehr im Leitindex Dax vertreten. Das trifft auch auf den Pharma- und Laborzulieferer Sartorius zu. Dies geht aus den …

    Volkswagen (VW) Vz Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Volkswagen (VW) Vz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Volkswagen (VW) Vz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Volkswagen (VW) Vz

    -4,50 %
    -6,70 %
    -5,82 %
    +9,20 %
    +4,17 %
    -34,82 %
    -29,49 %
    -29,01 %
    +1.891,20 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



