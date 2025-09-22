Volkswagen (VW) Vz Aktie unter starkem Abgabedruck - 22.09.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Volkswagen (VW) Vz Aktie. Sie fällt um -3,34 % auf 91,58€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Volkswagen AG ist ein global führender Automobilhersteller mit Fokus auf Pkw, Nutzfahrzeuge und Elektromobilität. Starke Marktstellung in Europa, China und den USA. Hauptkonkurrenten sind Toyota, GM, Ford und Stellantis. VW bietet eine breite Markenpalette und innovative Elektromobilitätslösungen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Volkswagen (VW) Vz in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +9,20 % bestehen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -6,70 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -5,82 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +6,50 % gewonnen.

Volkswagen (VW) Vz Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,70 % 1 Monat -5,82 % 3 Monate +9,20 % 1 Jahr +4,17 %

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die aktuelle Kursentwicklung der VW Vz Aktie, die nachbörslich bei 94,24 € gehandelt wurde. Während einige Nutzer optimistisch sind und von weiteren Kursgewinnen ausgehen, warnen andere vor fundamentalen Problemen wie hohen Produktionskosten und der Unsicherheit in der Branche. Die Meinungen über die zukünftige Entwicklung sind gespalten, was die Unsicherheit unter den Anlegern verstärkt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 19,02 Mrd. wert.

Die Aktien aus dem Volkswagen-Konzernverbund sind am Montag im vorbörslichen Handel wegen Gewinnwarnungen unter Druck geraten. Auf der Handelsplattform Tradegate wurden vor allem die Titel des Sportwagenbauers Porsche AG mit minus sechs Prozent …

Zum Beginn der neuen Börsenwoche dürfte der deutsche Aktienmarkt keine größeren Sprünge machen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den Dax ein Minus von 0,1 Prozent auf 23.632 Punkte. Damit …

In den deutschen Aktienindizes gibt es seit diesem Montag eine neue Zusammensetzung. Der Sportwagenbauer Porsche AG ist nicht mehr im Leitindex Dax vertreten. Das trifft auch auf den Pharma- und Laborzulieferer Sartorius zu. Dies geht aus den …

