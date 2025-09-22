Porsche AG Aktie mit Kurseinbruch - 22.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Porsche AG Aktie. Mit einer Performance von -4,12 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Porsche AG ist ein führender Hersteller von Premium-Sportwagen mit einer starken Marktstellung und einem unverwechselbaren Markenimage.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Porsche AG-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +2,70 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Porsche AG Aktie damit um -3,83 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,99 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Porsche AG -28,37 % verloren.

Porsche AG Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,83 % 1 Monat -9,99 % 3 Monate +2,70 % 1 Jahr -35,95 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Porsche AG Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die negative Kursentwicklung der Porsche AG Aktie, die von den Nutzern als besorgniserregend wahrgenommen wird. Kritisiert wird die Fokussierung auf Massenproduktion, die die Exklusivität der Marke gefährdet. Die E-Mobilitätsstrategie wird als unzureichend angesehen, insbesondere im Vergleich zur Konkurrenz wie Ferrari. Zudem wird ein möglicher Absatzeinbruch in China als strukturelles Problem identifiziert, was die zukünftige Profitabilität von Porsche in Frage stellt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Porsche AG eingestellt.

Informationen zur Porsche AG Aktie

Es gibt 456 Mio. Porsche AG Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,70 Mrd. wert.

Am Freitag nach Handelsende kam die Porsche AG mit der bereits dritten Prognose-Senkung für 2025 daher. Da der Handel an einem Freitagabend dünn ist und gerade die Terminmarkt-Abrechnung über die Bühne ging, wird es erst heute in Sachen Marktreaktion spannend!

Die Aktien aus dem Volkswagen-Konzernverbund sind am Montag im vorbörslichen Handel wegen Gewinnwarnungen unter Druck geraten. Auf der Handelsplattform Tradegate wurden vor allem die Titel des Sportwagenbauers Porsche AG mit minus sechs Prozent …

Porsche AG Aktie jetzt kaufen?

Ob die Porsche AG Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Porsche AG Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.