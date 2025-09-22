    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsRENK Group AktievorwärtsNachrichten zu RENK Group

    RENK Group - Aktie steigt rasant - 22.09.2025

    Am 22.09.2025 ist die RENK Group Aktie, bisher, um +4,22 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der RENK Group Aktie.

    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    RENK Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 22.09.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die RENK Group Aktie. Mit einer Performance von +4,22 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von RENK Group einen Gewinn von +0,35 % verbuchen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um -1,21 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,17 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von RENK Group +283,99 % gewonnen.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,71 % geändert.

    RENK Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,21 %
    1 Monat +18,17 %
    3 Monate +0,35 %
    1 Jahr +206,36 %

    Informationen zur RENK Group Aktie

    Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,19 Mrd.EUR wert.

    RENK Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit.


    RENK Group

    +3,71 %
    -1,30 %
    +18,52 %
    -3,21 %
    +204,24 %
    +341,65 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73



    Verfasst von Markt Bote
