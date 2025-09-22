    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Hoymiles bringt Produkte der Hi-Serie nach Europa und sorgt für einfache und erschwingliche Energieunabhängigkeit

    HANGZHOU, China, 22. September 2025 /PRNewswire/ -- Hoymiles, ein globaler Anbieter von intelligenten Solar- und Speicherlösungen, hat seine Hi-Serie in Deutschland vorgestellt. Mit den Mikro-Wechselrichtern HiFlow/HiFlow Pro und dem Mikro-Speichersystem HiBattery AC bietet die neue Serie eine Plug-and-Play-Lösung, die nicht nur sicher und erschwinglich ist, sondern den Haushalten auch eine echte Energieunabhängigkeit ermöglicht.

    Angesichts des Umstiegs des europäischen Solarmarkts von Subventionen hin zu Eigenverbrauch und Energieautonomie hat Hoymiles sein Angebot von fortschrittlichen Mikro-Wechselrichtern auf vollständig integrierte Solar-plus-Energiespeicherlösungen ausgeweitet. Die Hi-Serie markiert diesen Schritt nach vorne. Durch die Kombination der unübertroffenen Erschwinglichkeit von HiFlow, den hochprofessionellen Funktionen von HiFlow Pro und der mühelosen Plug-and-Play-Speicherung von HiBattery ermöglicht Hoymiles Haushalten auf der ganzen Welt echte Energieunabhängigkeit.

    HiFlow 800/Pro: Mikro-Wechselrichter für jeden Haushalt

    Die HiFlow-Serie vereint mehr als ein Jahrzehnt Forschung und Entwicklung sowie Dutzende von Patenten in kompakten Plug-and-Play-Mikro-Wechselrichtern.

    • HiFlow 800: Sie wurde für kompakte PV-Anlagen mit zwei Modulen mit derselben Ausrichtung entwickelt, was sich ideal für Balkone, Gärten oder kleine Dächer eignet, und erreicht einen Spitzenwirkungsgrad von bis zu 97 %. Sie lässt sich in weniger als einer Minute über die Hoymiles S-Miles Home-App für die Echtzeit-Überwachung und -steuerung einrichten.
    • HiFlow Pro-Serie: Sie wurde für komplexere Szenarien entwickelt und verfügt über unabhängiges MPPT und fortschrittliche Tracking-Algorithmen mit einem branchenführenden MPPT-Wirkungsgrad von bis zu 99,8 %. Selbst bei Verschattung oder multidirektionalen Modullayouts sorgt sie für eine nahezu perfekte Leistungsoptimierung. Die Pro-Serie deckt Nennleistungen von 300 W bis 2000 W ab und erfüllt damit eine Vielzahl von Installationsanforderungen.

    „Die Energiewende sollte nicht nur Experten oder Premium-Nutzern vorbehalten sein", sagte Dr. Yang Bo, CEO von Hoymiles. „Mit der HiFlow-Serie machen wir professionelle Solartechnologie für jeden Haushalt zugänglich – von Balkonkraftwerken bis hin zu komplexen Dachanlagen."

