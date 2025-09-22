Wirtschaft
SPD-Fraktionsvize äußert konkrete Erwartungen an Bahnreform
Foto: ICE-4 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - SPD-Fraktionsvize Armand Zorn hat an die strategische Neuausrichtung der Bahn konkrete Erwartungen. Es gelte, schnelle Erfolge zu erzielen, sagte er den Sendern RTL und ntv.
Die Kunden müssten sofort merken, dass sich der Wind drehe und dass es nach vorne gehe: "Perspektivisch brauchen wir eine Bahn, worauf wir stolz sein können, die das Rückgrat der Mobilität ist und nicht die Bremse." Neben der Pünktlichkeit sollte die Wirtschaftlichkeit Priorität haben.
"Es geht am Ende darum, dass es wieder schwarze Zahlen gibt, dass schwarze Zahlen geschrieben werden." Eine wesentliche Rolle spielen dabei für den SPD-Politiker auch die Mitarbeiter, "die dabei mithelfen können, die Bahn wieder nach vorne zu bringen."
Starter87 schrieb 19.09.25, 10:15
Also wenn RTL jetzt auch eine Gewinnwarnung raushauen sollte wäre ich zumindestens verwundert warum man dann mit seinem Rückkaufangebot nicht bis danach gewartet hat. Auf die paar Wochen wäre es sicher nicht angekommen und die Chance auf eine höhere Andienung zum evt. günstigeren Preis wäre größer gewesen.
Also meine Hoffnung, es kommt eben keine ...und habe dementsprechend gestern und heute aufgestockt....denn Monat für Monat rückt die HV bzw. AR Sitzung näher.
Allerdings erst wenn die entsprechende AR Sitzung im April ? zur HV 2026 abgehalten ist und schriftlich die Einladung mit der entsprechenden Gewinnverwenndung
(Divi-Vorschlag) veröffentlich ist, erwarte ich eine deutliche Bewegung im Kurs, da dann die Dividenden Fakten für Alle vorliegen. So jedenfalls meine Meinung, da dann i.d.R. die letzten Zweifel über eine hohe Ausschüttung beseitigt sind.
Habe es jedenfalls schon erlebt das Dinge zwar irgendwie bekannt waren, aber erst mit den Tageordnungspunkten & Veröffentlichung (z.B. Adhoc) Kurse bewegt wurden.
Es bleibt also spannend, nach unten sehe ich RTL ohne Gewinnwarnung jedenfalls bei 34€ grob abgesichert.
Schönes WoE Gruß Starter87
carfal schrieb 17.09.25, 15:36
Mein Lieblingsthema RTL Aktie:
RTL sammelt bekanntlich 4 Millionen Aktien ein mit freundlicher Unterstützung von Bertelsmann, die ja einen Teil beisteuern.
Gesetzt den Fall, RTL setzt eine Gesamtdividende von 8 € an (5+3)?
Was macht das mit dem Kurs?
Aufgrund der ca 75% Beteiligung von Bertelsmann könnte dies ein schöner Flaschenhals geben.
RTL (oder Bertelsmann) schmeisst zum Höchstkurs wieder ein paar Aktien auf den Markt, 75% der Dividende gehen sowieso an Bertelsman und schon ist der Einkauf von Sky ein noch besseres Schnäppchen.
Wenn der Flaschenhals sehr eng werden würde, könnte daraus eine schöne Kursrakete aus dem Flaschenhals emporsteigen.
Ob die bei RTL auch solche Fantasien haben😅?
Erdman schrieb 15.09.25, 16:17
Daher beabsichtigt die RTL Group, den Aktienrückkauf durch Transaktionen am offenen Markt um weitere rund 0,8 Millionen Aktien fortzusetzen. Damit würde das Gesamtvolumen des Aktienrückkaufs rund 4 Millionen Aktien umfassen, was dem ursprünglichen Ziel des Aktienrückkaufangebots entspricht.
Das kann den Kurs bis zum Jahresende stützen.
