Trump vereint Oracle, Murdochs und Dell für TikTok-Übernahme!

"Es handelt sich um amerikanische Patrioten", sagte Trump am Sonntag in einem Interview mit Fox News. Der Schritt würde bedeuten, dass Verbündete des Präsidenten erheblichen Einfluss auf eine Plattform erhalten, die in den USA rund 170 Millionen Nutzer zählt und damit auch die politische und kulturelle Debatte maßgeblich mitprägt.

Im Ringen um die Zukunft von TikTok in den USA zeichnet sich ein möglicher Deal ab, der einigen der einflussreichsten Unternehmer Amerikas Mitsprache über die Video-App geben könnte. Laut US-Präsident Donald Trump sollen neben Oracle-Mitgründer Larry Ellison und Dell-Chef Michael Dell auch Fox-Chairman Lachlan Murdoch und womöglich dessen Vater Rupert Murdoch Teil einer Investorengruppe werden, die TikToks US-Geschäft mehrheitlich übernimmt.

Unklare Einigung mit China

Offen blieb jedoch, ob der Deal tatsächlich bereits mit Peking abgestimmt ist. Trump hatte noch vergangene Woche erklärt, er habe sich mit Chinas Präsident Xi Jinping auf eine Übertragung der US-Vermögenswerte von TikTok auf amerikanische Eigentümer verständigt. Nach einem weiteren Gespräch am Freitag klang der Präsident jedoch deutlich zurückhaltender. Xi selbst hat Trumps Darstellung bislang nicht bestätigt.

Das von den Republikanern dominierte US-Parlament hatte 2024 ein Gesetz verabschiedet, das TikToks chinesische Mutter ByteDance zum Verkauf der US-Sparte zwingt. Hintergrund sind Sicherheitsbedenken, wonach Peking Zugriff auf Daten amerikanischer Nutzer erhalten könnte. ByteDance und TikTok sehen sich nicht nur in den USA, sondern auch in anderen Ländern mit Spionagevorwürfen konfrontiert.

Investorenkonsortium in Vorbereitung

Nach Angaben des Weißen Hauses soll die geplante Vereinbarung ByteDance weniger als 20 Prozent am US-Geschäft belassen. Sechs von sieben Vorstandssitzen würden künftig Amerikanern zustehen. Oracle soll dabei nicht nur Anteile halten, sondern auch die Rolle des Sicherheitsanbieters übernehmen und den Zugriff auf den zentralen Algorithmus kontrollieren.

Zu den Investoren zählen nach offiziellen Angaben neben Oracle auch die Venture-Capital-Firma Andreessen Horowitz und Private-Equity-Investor Silver Lake. Trumps Hinweis auf die Murdochs, Ellison und Dell erweitert die Liste um Namen, die sowohl politisch als auch wirtschaftlich erhebliches Gewicht haben.

Politischer Druck und persönliche Interessen

Trump hatte während seiner ersten Amtszeit noch ein komplettes TikTok-Verbot gefordert. Nach seiner Rückkehr ins Weiße Haus 2025 lehnte er es jedoch ab, das Gesetz zum Zwangsverkauf sofort durchzusetzen, und verlängerte die Fristen mittlerweile vier Mal.

Die mögliche Einbindung von Medienmogulen wie den Murdochs wirft Fragen auf, inwieweit ein solches Konsortium nicht nur ökonomische, sondern auch politische Motive verfolgt. Sollte der Deal zustande kommen, würde die künftige Ausrichtung der Plattform stark von Investoren geprägt, die Trump persönlich nahestehen.

