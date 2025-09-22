    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGEA Group AktievorwärtsNachrichten zu GEA Group

    Börsen Start Update

    Börsenstart Europa - 22.09. - FTSE Athex 20 stark +1,83 %

    Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

    Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance

    Der DAX steht aktuell (09:59:52) bei 23.510,53 PKT und fällt um -0,63 %.
    Top-Werte: GEA Group +3,29 %, Scout24 +2,69 %, MTU Aero Engines +2,35 %
    Flop-Werte: Volkswagen (VW) Vz -4,09 %, Porsche Holding SE -3,17 %, Mercedes-Benz Group -1,82 %

    Der MDAX steht aktuell (09:59:57) bei 30.073,97 PKT und fällt um -0,45 %.
    Top-Werte: RENK Group +3,96 %, HENSOLDT +3,01 %, AIXTRON +1,90 %
    Flop-Werte: Stroeer -3,38 %, Porsche AG -3,08 %, Bechtle -1,77 %

    Der TecDAX steht bei 3.620,53 PKT und verliert bisher -0,26 %.
    Top-Werte: HENSOLDT +3,01 %, AIXTRON +1,90 %, Kontron +1,22 %
    Flop-Werte: SMA Solar Technology -3,35 %, Bechtle -1,77 %, Infineon Technologies -1,52 %

    Der E-Stoxx 50 steht bei 5.442,38 PKT und verliert bisher -0,42 %.
    Top-Werte: ASML Holding +3,12 %, Siemens Energy +1,18 %, Rheinmetall +1,00 %
    Flop-Werte: Volkswagen (VW) Vz -4,09 %, BBVA -2,26 %, ENI -1,94 %

    Der ATX steht bei 4.602,31 PKT und verliert bisher -1,36 %.
    Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,41 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,76 %, Verbund Akt.(A) +0,38 %
    Flop-Werte: STRABAG -2,20 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,68 %, Raiffeisen Bank International -1,68 %

    Der SMI steht bei 12.128,61 PKT und gewinnt bisher +0,04 %.
    Top-Werte: Roche Holding +1,05 %, Alcon +0,56 %, ABB +0,33 %
    Flop-Werte: Logitech International -1,33 %, CIE Financiere Richemont -1,03 %, Partners Group Holding -0,78 %

    Der CAC 40 steht bei 7.832,95 PKT und verliert bisher -0,48 %.
    Top-Werte: LEGRAND +0,94 %, ArcelorMittal +0,38 %, Bureau Veritas +0,27 %
    Flop-Werte: Capgemini -2,35 %, Stellantis -2,17 %, BNP Paribas (A) -1,44 %

    Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:24) bei 2.641,45 PKT und fällt um -0,26 %.
    Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,33 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +0,86 %, Getinge (B) +0,69 %
    Flop-Werte: Telia Company -1,08 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -1,07 %, Skanska (B) -0,81 %

    Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 5.000,00 PKT und steigt um +1,83 %.
    Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +0,70 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,61 %, Viohalco +0,29 %
    Flop-Werte: Jumbo -2,07 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,00 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,95 %



    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    20 im Artikel enthaltene Werte
