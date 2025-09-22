Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 22.09. - FTSE Athex 20 stark +1,83 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:52) bei 23.510,53 PKT und fällt um -0,63 %.
Top-Werte: GEA Group +3,29 %, Scout24 +2,69 %, MTU Aero Engines +2,35 %
Flop-Werte: Volkswagen (VW) Vz -4,09 %, Porsche Holding SE -3,17 %, Mercedes-Benz Group -1,82 %
Der MDAX steht aktuell (09:59:57) bei 30.073,97 PKT und fällt um -0,45 %.
Top-Werte: RENK Group +3,96 %, HENSOLDT +3,01 %, AIXTRON +1,90 %
Flop-Werte: Stroeer -3,38 %, Porsche AG -3,08 %, Bechtle -1,77 %
Der TecDAX steht bei 3.620,53 PKT und verliert bisher -0,26 %.
Top-Werte: HENSOLDT +3,01 %, AIXTRON +1,90 %, Kontron +1,22 %
Flop-Werte: SMA Solar Technology -3,35 %, Bechtle -1,77 %, Infineon Technologies -1,52 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.442,38 PKT und verliert bisher -0,42 %.
Top-Werte: ASML Holding +3,12 %, Siemens Energy +1,18 %, Rheinmetall +1,00 %
Flop-Werte: Volkswagen (VW) Vz -4,09 %, BBVA -2,26 %, ENI -1,94 %
Der ATX steht bei 4.602,31 PKT und verliert bisher -1,36 %.
Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,41 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,76 %, Verbund Akt.(A) +0,38 %
Flop-Werte: STRABAG -2,20 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,68 %, Raiffeisen Bank International -1,68 %
Der SMI steht bei 12.128,61 PKT und gewinnt bisher +0,04 %.
Top-Werte: Roche Holding +1,05 %, Alcon +0,56 %, ABB +0,33 %
Flop-Werte: Logitech International -1,33 %, CIE Financiere Richemont -1,03 %, Partners Group Holding -0,78 %
Der CAC 40 steht bei 7.832,95 PKT und verliert bisher -0,48 %.
Top-Werte: LEGRAND +0,94 %, ArcelorMittal +0,38 %, Bureau Veritas +0,27 %
Flop-Werte: Capgemini -2,35 %, Stellantis -2,17 %, BNP Paribas (A) -1,44 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:59:24) bei 2.641,45 PKT und fällt um -0,26 %.
Top-Werte: SSAB Registered (A) +1,33 %, Svenska Cellulosa SCA (B) +0,86 %, Getinge (B) +0,69 %
Flop-Werte: Telia Company -1,08 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) -1,07 %, Skanska (B) -0,81 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:21) bei 5.000,00 PKT und steigt um +1,83 %.
Top-Werte: Hellenic Telecommunications Organizations +0,70 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,61 %, Viohalco +0,29 %
Flop-Werte: Jumbo -2,07 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries -1,00 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,95 %
