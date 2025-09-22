EuroTeleSites: 2 Jahre Börse, Fitch hebt Ausblick auf positiv an.
EuroTeleSites AG feiert ihr zweijähriges Börsenjubiläum mit einem optimistischen Ausblick von FitchRatings. Die Revision des Ausblicks von "Stabil" auf "Positiv" und die Bestätigung des BBB– Ratings unterstreichen das Vertrauen in die Unternehmensstärke. Wichtige Termine stehen bevor: eine Investorenkonferenz und die Veröffentlichung der Q3-Ergebnisse.
Foto: Kirill Sh - Unsplash
- EuroTeleSites AG feiert am 22. September 2025 zwei Jahre an der Wiener Börse.
- FitchRatings hat den Ausblick für das Unternehmen von "Stabil" auf "Positiv" revidiert.
- Das Long-Term Issuer Default Rating (IDR) wurde mit BBB– bestätigt, was als Investment Grade gilt.
- Der verbesserte Ausblick spiegelt das Vertrauen in die Finanzkraft und strategische Ausrichtung des Unternehmens wider.
- Bevorstehende Termine: Investorenkonferenz am 23. September und Veröffentlichung der Q3-Ergebnisse am 14. Oktober.
- EuroTeleSites AG hat ihren Sitz in Wien, Österreich, und ist an der Wiener Börse gelistet.
Der Kurs von EuroTeleSites lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 4,7550EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +1,17 % im
Plus.
0,00 %
-5,43 %
-6,37 %
-5,81 %
+2,96 %
-7,84 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte