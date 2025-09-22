Trump schockt mit Mega-Gebühr! Droht der US-Techbranche jetzt der Absturz?

Die Aktien großer US-Technologiekonzerne blieben am Montag im Frankfurter Handel weitgehend stabil, nachdem US-Präsident Donald Trump überraschend drastische Änderungen beim H-1B-Visaprogramm verkündet hatte. Die neue Regelung verlangt von Unternehmen künftig eine Gebühr von 100.000 US-Dollar für jede Arbeitsgenehmigung. Bestehende Visa-Inhaber müssen laut White House-Sprecherin Karoline Leavitt "nicht erneut zahlen", wenn sie wieder in die USA einreisen. Zuvor war von einer jährlichen Gebühr die Rede.

Betroffen sind vor allem Technologie- und Finanzkonzerne, die stark auf internationale Fachkräfte setzen. Microsoft, Amazon, Alphabet und Goldman Sachs forderten ihre Mitarbeiter in dringenden Mitteilungen davor, in den Vereinigten Staaten zu bleiben oder schnell zurückzukehren, wie Reuters berichtete.

Trotz der Unsicherheit bewegten sich die Kurse der sogenannten "Magnificent 7" – Apple, Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta Platforms und Tesla – kaum Bewegung und blieben stabil.

Amazon und seine Cloud-Sparte AWS erhielten allein im ersten Halbjahr 2025 mehr als 12.000 H-1B-Visa, Microsoft und Meta jeweils über 5.000. Bislang kostete die Teilnahme an der jährlichen Lotterie lediglich 215 US-Dollar, hinzu kamen einige tausend US-Dollar an Gebühren.

Belastung für Indiens IT-Sektor

Besonders hart trifft die Maßnahme Indiens Outsourcing-Industrie, die auf das Programm setzt, um Ingenieure in die USA zu entsenden. Laut Bloomberg droht damit einem 280 Milliarden US-Dollar schweren Geschäftsmodell ein massiver Einschnitt. Die Aktien von Tata Consultancy Services und Infosys verloren am Montag mehr als 3 Prozent.

"Wir helfen amerikanischen Unternehmen, wettbewerbsfähiger zu sein", sagte Chander Prakash Gurnani, Ex-Chef von Tech Mahindra, im Gespräch mit Bloomberg. Kurzfristig sei die Branche jedoch "schockiert". Analysten von Bloomberg erwarten, dass indische IT-Dienstleister ihre Geschäftsmodelle neu kalkulieren müssen – entweder durch teurere Beratungsangebote vor Ort oder durch die Verlagerung von Arbeit ins Ausland.

Politische Dimension

Indiens Premierminister Narendra Modi äußerte sich bisher nicht direkt zu den Änderungen. Das Außenministerium kündigte Konsultationen mit den USA an. Oppositionelle werfen Modi vor, die Interessen indischer Firmen nicht ausreichend geschützt zu haben.

Auch Ökonomen warnen vor den Nebenwirkungen für die USA. "Die Hauptgefahr solcher Entscheidungen ist die Unsicherheit für Unternehmen", sagte Arup Raha, unabhängiger Ökonom aus Singapur. Die Maßnahme sei ein "Angebotsschock", der nicht im Interesse der amerikanischen Wirtschaft liege.

"Das wird fast sicher vor Gericht angefochten, und es wird erheblichen Druck von der Tech-Industrie geben, es zurückzunehmen", sagte Bhaskar Rao, CEO von Digital Sea. Viele Beobachter halten es für möglich, dass die Branche zumindest eine Abschwächung der Vorgaben durchsetzen könnte.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion