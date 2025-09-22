AKTIEN IM FOKUS
Dax-Aufsteiger Scout24 und Gea bei Anlegern begehrt
- Scout24 und Gea steigen nach Dax-Aufstieg um 2,8%.
- Beide Aktien erholen sich von Freitagsschwäche.
- Dax-Neulinge ziehen mehr internationales Interesse an.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den beiden Dax-Aufsteigern Scout24 und Gea haben die Anleger am Montag zugegriffen. Ihre Kurse stiegen am Vormittag um bis zu 2,8 Prozent, nachdem sie die Porsche AG und Sartorius im deutschen Leitindex ersetzt haben. Beide Werte erholten sich von ihrer Freitagsschwäche, die vor allem bei Scout24 ausgeprägt war. 2025 liegen die beiden Aktien aber bislang deutlich mit bis zu 31 Prozent im Plus.
Die Papiere des Online-Portalbetreibers Scout24 waren am Freitag um fast sechs Prozent abgesackt nach einem vermeldeten Zukauf in Spanien. Sie schafften es nun aber, eine wichtige Scharte auszuwetzen, indem der Fall unter die 200-Tage-Linie wieder revidiert wurde. Diese ist bei charttechnisch orientierten Anlegern ein beliebter Indikator für den längerfristigen Trend. Gea steht noch klar über dieser Linie. Beide Aktien haben ihre im August erreichten Kursrekorde vor Augen.
"Der Aufstieg beschert Gea und Scout24 eine deutlich größere Bühne", schrieb am Morgen der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Abgesehen von individuell größerer Aufmerksamkeit hält er die Auswirkungen aber für überschaubar. Eine prägende Wirkung für den Dax sieht er bei den Neulingen vorerst nicht. Mit den Schwergewichten SAP , Siemens und Deutsche Telekom würden "die etablierten großen Werte auch weiterhin die Bewegungen des Dax dominieren".
Scout24 und Gea könnten durch ihre Dax-Mitgliedschaft mehr Interesse auf sich ziehen, auch auf internationaler Ebene. Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./tih/ag/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie
Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 28,77 auf Tradegate (22. September 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um -3,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,99 %.
Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 18,60 Mrd..
Porsche AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0400 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Porsche AG Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 64,00EUR was eine Bandbreite von -1,74 %/+57,21 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu GEA Group - 660200 - DE0006602006
Das denkt die wallstreetONLINE Community über GEA Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Die GEA hält ja morgen ihren Kapitalmarkttag 2024 in Amsterdam ab. Ich bin mal gespannt, welche Wachstumsfelder man in den nächsten Jahren angehen will und vor allem, wie die finanziellen Ziele aussehen, die der Vorstand vorgibt.
Die Aktie hält sich in den letzten Wochen vergleichsweise stabil und mit ca. 44 Euro hat man sein Jahreshoch erreicht. Vor einem Jahr stand die Aktie noch 10 Euro niedriger. Auch die Analysten haben sich zuletzt eher positiv gezeigt - 5 plädieren für Kaufen und je 1 für Halten bzw. Verkaufen.
Beim Ergebnis rechnet man mit steigenden EpS. Dieses soll von 2,28 Euro in 2023 über 2,54 Euro in 2024 und 2,74 Euro in 2025 auf dann 2,98 Euro in 2026 ansteigen. Wie gesagt, keine revolutionäre und sprunghafte Steigerung aber ein stetiges Wachstum. GEA ist ja auch vorwiegend in defensiven Endmärkten unterwegs (Nahrungsmittel, Pharma) und schwankt daher nicht so stark im Umsatz und im Ergebnis. Insgesamt gehört GEA mit einem KGV 2026 von gut 17 nicht zu den wirklich billigen Unternehmen im Markt - aber als defensive Depotbeimischung finde ich persönlich GEA schon ganz interessant. Man darf ja auch nicht vergessen, dass GEA eine sehr saubere Bilanz hat (zum Halbjahr 2024 lag die Eigenkapitalquote bei gut 40% und GEA hat keine Nettoschulden). Da GEA einen sehr hohen Cashflow erwirtschaftet (in 2023 über 535 Mio Euro aus laufender Geschäftstätigkeit) kauft GEA seit einiger Zeit auch Aktien zurück. Derzeit besteht die Ermächtigung zum Aktienrückkauf von bis zu 400 Mio Euro. Diese Aktien sollen nach erfolgtem Erwerb - ebenso wie schon mit den im Wert von 300 Mio Euro zurückgekauften Aktien aus dem vorigen Aktienrückkaufprogramm schon geschehen - eingezogen werden.
Ganz interessant finde ich die von GEA selbst erstellten "Features", mit denen die Tätigkeit von GEA einem Interessenten näher gebracht werden. Diese findet man unter : https://www.gea.com/de/company/media/features/
Einen angenehmen Tag allerseits.