    Dax-Aufsteiger Scout24 und Gea bei Anlegern begehrt

    Für Sie zusammengefasst
    • Scout24 und Gea steigen nach Dax-Aufstieg um 2,8%.
    • Beide Aktien erholen sich von Freitagsschwäche.
    • Dax-Neulinge ziehen mehr internationales Interesse an.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den beiden Dax-Aufsteigern Scout24 und Gea haben die Anleger am Montag zugegriffen. Ihre Kurse stiegen am Vormittag um bis zu 2,8 Prozent, nachdem sie die Porsche AG und Sartorius im deutschen Leitindex ersetzt haben. Beide Werte erholten sich von ihrer Freitagsschwäche, die vor allem bei Scout24 ausgeprägt war. 2025 liegen die beiden Aktien aber bislang deutlich mit bis zu 31 Prozent im Plus.

    Die Papiere des Online-Portalbetreibers Scout24 waren am Freitag um fast sechs Prozent abgesackt nach einem vermeldeten Zukauf in Spanien. Sie schafften es nun aber, eine wichtige Scharte auszuwetzen, indem der Fall unter die 200-Tage-Linie wieder revidiert wurde. Diese ist bei charttechnisch orientierten Anlegern ein beliebter Indikator für den längerfristigen Trend. Gea steht noch klar über dieser Linie. Beide Aktien haben ihre im August erreichten Kursrekorde vor Augen.

    "Der Aufstieg beschert Gea und Scout24 eine deutlich größere Bühne", schrieb am Morgen der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners. Abgesehen von individuell größerer Aufmerksamkeit hält er die Auswirkungen aber für überschaubar. Eine prägende Wirkung für den Dax sieht er bei den Neulingen vorerst nicht. Mit den Schwergewichten SAP , Siemens und Deutsche Telekom würden "die etablierten großen Werte auch weiterhin die Bewegungen des Dax dominieren".

    Scout24 und Gea könnten durch ihre Dax-Mitgliedschaft mehr Interesse auf sich ziehen, auch auf internationaler Ebene. Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden. Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./tih/ag/jha/

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Porsche AG Aktie

    Die Porsche AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,17 % und einem Kurs von 28,77 auf Tradegate (22. September 2025, 10:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Porsche AG Aktie um -3,83 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von Porsche AG bezifferte sich zuletzt auf 18,60 Mrd..

    Porsche AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 2,3100. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,0400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 46,38EUR. Von den letzten 8 Analysten der Porsche AG Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 40,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 64,00EUR was eine Bandbreite von -1,74 %/+57,21 % bedeutet.




    Autor
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
