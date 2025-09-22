    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Personenverkehr im 1. Halbjahr 2025

    1 % mehr Fahrgäste in Bussen und Bahnen

    WIESBADEN (ots) -

    - 5,7 Milliarden Fahrgäste im ÖPNV im 1. Halbjahr 2025
    - 4 % mehr Fahrgäste im Fernverkehr als im streikgeprägten 1. Halbjahr 2024

    Im 1. Halbjahr 2025 waren in Deutschland rund 1 % mehr Fahrgäste im
    Linienverkehr mit Bussen und Bahnen unterwegs als im Vorjahreszeitraum. Wie das
    Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, stieg das Fahrgastaufkommen im ÖPNV
    insgesamt um 1 % und im Fernverkehr insgesamt um 4 % gegenüber dem
    Vorjahreszeitraum. Der Anstieg der Fahrgastzahlen im Nahverkehr ist drei Jahre
    nach Einführung des Deutschlandtickets somit abgeflacht. Im 1. Halbjahr 2023
    waren die Fahrgastzahlen um 10 % gegenüber dem 1. Halbjahr 2022 gestiegen, im 1.
    Halbjahr 2024 um weitere 7 % gegenüber dem 1. Halbjahr 2023.

    Geringer Anstieg des Fahrgastaufkommens im ÖPNV

    Im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), der 99 % des Linienverkehrs ausmacht,
    wuchs das Fahrgastaufkommen im 1. Halbjahr 2025 um 1 % auf insgesamt 5,7
    Milliarden Fahrgäste. Die Zahl der Fahrgäste im Nahverkehr mit Eisenbahnen stieg
    um 1 % auf 1,4 Milliarden - hier war es im Vorjahreszeitraum zu Ausfällen durch
    Streiks gekommen. Den Nahverkehr mit Bussen nutzten 2,6 Milliarden Fahrgäste,
    das entspricht einem Zuwachs von 2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das
    Fahrgastaufkommen in Straßenbahnen stieg nur leicht auf rund 2 Milliarden
    Fahrgäste.

    Fahrgastzahl im Fernverkehr ebenfalls leicht gestiegen

    Die Anzahl der Fahrgäste im Fernverkehr stieg im 1. Halbjahr 2025 auf 76
    Millionen Fahrgäste, das entsprach einem Zuwachs von 4 % gegenüber dem
    Vorjahreszeitraum. Im Eisenbahnfernverkehr fuhren dabei im 1. Halbjahr 2025 mit
    71 Millionen Fahrgästen wieder 4 % mehr Fahrgäste als im Vorjahreszeitraum, als
    streikbedingt weniger Fahrgäste unterwegs waren. Im Fernverkehr mit Bussen
    reisten rund 5 Millionen Fahrgäste, hier ergaben sich keine Änderungen.

    Methodische Hinweise:

    Die Angaben der amtlichen Statistik zum Personenverkehr mit Bussen und Bahnen
    stammen seit dem 1. Quartal 2024 von allen Unternehmen, die Personenverkehr mit
    Eisenbahnen oder Straßenbahnen betreiben, sowie von den Busunternehmen, die im
    Jahr der letzten Vollerhebung (2019) mindestens 250 000 Fahrgäste beförderten
    oder die neu gegründet wurden und ebenfalls mindestens 250 000 Fahrgäste
    beförderten.

    Im Nahverkehr werden Fahrgäste, die während einer Fahrt zwischen den
    Verkehrsmitteln eines Unternehmens umsteigen, in die Gesamtzahl nur einmal
    einbezogen, in die nach Verkehrsmitteln untergliederten Angaben jedoch mehrmals.
    Als Fahrgäste werden sogenannte Beförderungsfälle gezählt. Fahren im
    Berichtszeitraum Personen mehrfach, werden sie somit auch mehrfach gezählt.

    Die Angaben der Statistik sind mit Unsicherheiten behaftet, da automatisierte
    Fahrgastzählsysteme (AFZS) noch nicht flächendeckend im Einsatz sind. Mit
    Einführung des Deutschlandtickets ist es für die lokalen Verkehrsunternehmen
    zudem schwerer geworden, das Fahrgastaufkommen festzustellen, da das
    Deutschlandticket sowohl regional als auch durch zentrale Vertriebsstellen
    verkauft wird. Im Vergleichszeitraum 1. Halbjahr 2024 lagen den meldenden
    Unternehmen noch keine umfassenden Informationen zu den in ihrer Region
    verkauften Deutschlandtickets vor. Gleiches gilt für die Nutzungshäufigkeiten
    des Deutschlandtickets. Dies könnte zu einer Untererfassung der Fahrgastzahlen
    im 1. Halbjahr 2024 insbesondere im Omnibusnahverkehr geführt haben, somit
    könnten die ausgewiesenen Veränderungsraten überhöht sein.

    Weitere Informationen:

    Weitere Ergebnisse zum Personenverkehr in Bussen und Bahnen im 1. Halbjahr 2025
    und im 2. Quartal 2025 bieten entsprechende Tabellen auf der Themenseite
    "Personenverkehr" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes. Dort sind
    auch experimentelle Daten in Form von AFZS-Indizes für
    Schienenverkehrsunternehmen verfügbar.

    Basisdaten und lange Zeitreihen nach Quartalen zum Personenverkehr mit Bussen
    und Bahnen sind über die Tabellen "Beförderte Personen, Personenkilometer"
    (46181-0005 und 46181-0015) in der Datenbank GENESIS-Online abrufbar.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

    Weitere Auskünfte:
    Personenverkehr
    Telefon: +49 611 75 4852
    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6122113
    OTS: Statistisches Bundesamt




