1 % mehr Fahrgäste in Bussen und Bahnen

WIESBADEN (ots) -



- 5,7 Milliarden Fahrgäste im ÖPNV im 1. Halbjahr 2025

- 4 % mehr Fahrgäste im Fernverkehr als im streikgeprägten 1. Halbjahr 2024



Im 1. Halbjahr 2025 waren in Deutschland rund 1 % mehr Fahrgäste im

Linienverkehr mit Bussen und Bahnen unterwegs als im Vorjahreszeitraum. Wie das

Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, stieg das Fahrgastaufkommen im ÖPNV

insgesamt um 1 % und im Fernverkehr insgesamt um 4 % gegenüber dem

Vorjahreszeitraum. Der Anstieg der Fahrgastzahlen im Nahverkehr ist drei Jahre

nach Einführung des Deutschlandtickets somit abgeflacht. Im 1. Halbjahr 2023

waren die Fahrgastzahlen um 10 % gegenüber dem 1. Halbjahr 2022 gestiegen, im 1.

Halbjahr 2024 um weitere 7 % gegenüber dem 1. Halbjahr 2023.





Geringer Anstieg des Fahrgastaufkommens im ÖPNV



Im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), der 99 % des Linienverkehrs ausmacht,

wuchs das Fahrgastaufkommen im 1. Halbjahr 2025 um 1 % auf insgesamt 5,7

Milliarden Fahrgäste. Die Zahl der Fahrgäste im Nahverkehr mit Eisenbahnen stieg

um 1 % auf 1,4 Milliarden - hier war es im Vorjahreszeitraum zu Ausfällen durch

Streiks gekommen. Den Nahverkehr mit Bussen nutzten 2,6 Milliarden Fahrgäste,

das entspricht einem Zuwachs von 2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das

Fahrgastaufkommen in Straßenbahnen stieg nur leicht auf rund 2 Milliarden

Fahrgäste.



Fahrgastzahl im Fernverkehr ebenfalls leicht gestiegen



Die Anzahl der Fahrgäste im Fernverkehr stieg im 1. Halbjahr 2025 auf 76

Millionen Fahrgäste, das entsprach einem Zuwachs von 4 % gegenüber dem

Vorjahreszeitraum. Im Eisenbahnfernverkehr fuhren dabei im 1. Halbjahr 2025 mit

71 Millionen Fahrgästen wieder 4 % mehr Fahrgäste als im Vorjahreszeitraum, als

streikbedingt weniger Fahrgäste unterwegs waren. Im Fernverkehr mit Bussen

reisten rund 5 Millionen Fahrgäste, hier ergaben sich keine Änderungen.



Methodische Hinweise:



Die Angaben der amtlichen Statistik zum Personenverkehr mit Bussen und Bahnen

stammen seit dem 1. Quartal 2024 von allen Unternehmen, die Personenverkehr mit

Eisenbahnen oder Straßenbahnen betreiben, sowie von den Busunternehmen, die im

Jahr der letzten Vollerhebung (2019) mindestens 250 000 Fahrgäste beförderten

oder die neu gegründet wurden und ebenfalls mindestens 250 000 Fahrgäste

beförderten.



Im Nahverkehr werden Fahrgäste, die während einer Fahrt zwischen den

Verkehrsmitteln eines Unternehmens umsteigen, in die Gesamtzahl nur einmal

einbezogen, in die nach Verkehrsmitteln untergliederten Angaben jedoch mehrmals.

Als Fahrgäste werden sogenannte Beförderungsfälle gezählt. Fahren im

Berichtszeitraum Personen mehrfach, werden sie somit auch mehrfach gezählt.



Die Angaben der Statistik sind mit Unsicherheiten behaftet, da automatisierte

Fahrgastzählsysteme (AFZS) noch nicht flächendeckend im Einsatz sind. Mit

Einführung des Deutschlandtickets ist es für die lokalen Verkehrsunternehmen

zudem schwerer geworden, das Fahrgastaufkommen festzustellen, da das

Deutschlandticket sowohl regional als auch durch zentrale Vertriebsstellen

verkauft wird. Im Vergleichszeitraum 1. Halbjahr 2024 lagen den meldenden

Unternehmen noch keine umfassenden Informationen zu den in ihrer Region

verkauften Deutschlandtickets vor. Gleiches gilt für die Nutzungshäufigkeiten

des Deutschlandtickets. Dies könnte zu einer Untererfassung der Fahrgastzahlen

im 1. Halbjahr 2024 insbesondere im Omnibusnahverkehr geführt haben, somit

könnten die ausgewiesenen Veränderungsraten überhöht sein.



