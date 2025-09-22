Personenverkehr im 1. Halbjahr 2025
1 % mehr Fahrgäste in Bussen und Bahnen
- 5,7 Milliarden Fahrgäste im ÖPNV im 1. Halbjahr 2025
- 4 % mehr Fahrgäste im Fernverkehr als im streikgeprägten 1. Halbjahr 2024
Im 1. Halbjahr 2025 waren in Deutschland rund 1 % mehr Fahrgäste im
Linienverkehr mit Bussen und Bahnen unterwegs als im Vorjahreszeitraum. Wie das
Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, stieg das Fahrgastaufkommen im ÖPNV
insgesamt um 1 % und im Fernverkehr insgesamt um 4 % gegenüber dem
Vorjahreszeitraum. Der Anstieg der Fahrgastzahlen im Nahverkehr ist drei Jahre
nach Einführung des Deutschlandtickets somit abgeflacht. Im 1. Halbjahr 2023
waren die Fahrgastzahlen um 10 % gegenüber dem 1. Halbjahr 2022 gestiegen, im 1.
Halbjahr 2024 um weitere 7 % gegenüber dem 1. Halbjahr 2023.
Geringer Anstieg des Fahrgastaufkommens im ÖPNV
Im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV), der 99 % des Linienverkehrs ausmacht,
wuchs das Fahrgastaufkommen im 1. Halbjahr 2025 um 1 % auf insgesamt 5,7
Milliarden Fahrgäste. Die Zahl der Fahrgäste im Nahverkehr mit Eisenbahnen stieg
um 1 % auf 1,4 Milliarden - hier war es im Vorjahreszeitraum zu Ausfällen durch
Streiks gekommen. Den Nahverkehr mit Bussen nutzten 2,6 Milliarden Fahrgäste,
das entspricht einem Zuwachs von 2 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Das
Fahrgastaufkommen in Straßenbahnen stieg nur leicht auf rund 2 Milliarden
Fahrgäste.
Fahrgastzahl im Fernverkehr ebenfalls leicht gestiegen
Die Anzahl der Fahrgäste im Fernverkehr stieg im 1. Halbjahr 2025 auf 76
Millionen Fahrgäste, das entsprach einem Zuwachs von 4 % gegenüber dem
Vorjahreszeitraum. Im Eisenbahnfernverkehr fuhren dabei im 1. Halbjahr 2025 mit
71 Millionen Fahrgästen wieder 4 % mehr Fahrgäste als im Vorjahreszeitraum, als
streikbedingt weniger Fahrgäste unterwegs waren. Im Fernverkehr mit Bussen
reisten rund 5 Millionen Fahrgäste, hier ergaben sich keine Änderungen.
Methodische Hinweise:
Die Angaben der amtlichen Statistik zum Personenverkehr mit Bussen und Bahnen
stammen seit dem 1. Quartal 2024 von allen Unternehmen, die Personenverkehr mit
Eisenbahnen oder Straßenbahnen betreiben, sowie von den Busunternehmen, die im
Jahr der letzten Vollerhebung (2019) mindestens 250 000 Fahrgäste beförderten
oder die neu gegründet wurden und ebenfalls mindestens 250 000 Fahrgäste
beförderten.
Im Nahverkehr werden Fahrgäste, die während einer Fahrt zwischen den
Verkehrsmitteln eines Unternehmens umsteigen, in die Gesamtzahl nur einmal
einbezogen, in die nach Verkehrsmitteln untergliederten Angaben jedoch mehrmals.
Als Fahrgäste werden sogenannte Beförderungsfälle gezählt. Fahren im
Berichtszeitraum Personen mehrfach, werden sie somit auch mehrfach gezählt.
Die Angaben der Statistik sind mit Unsicherheiten behaftet, da automatisierte
Fahrgastzählsysteme (AFZS) noch nicht flächendeckend im Einsatz sind. Mit
Einführung des Deutschlandtickets ist es für die lokalen Verkehrsunternehmen
zudem schwerer geworden, das Fahrgastaufkommen festzustellen, da das
Deutschlandticket sowohl regional als auch durch zentrale Vertriebsstellen
verkauft wird. Im Vergleichszeitraum 1. Halbjahr 2024 lagen den meldenden
Unternehmen noch keine umfassenden Informationen zu den in ihrer Region
verkauften Deutschlandtickets vor. Gleiches gilt für die Nutzungshäufigkeiten
des Deutschlandtickets. Dies könnte zu einer Untererfassung der Fahrgastzahlen
im 1. Halbjahr 2024 insbesondere im Omnibusnahverkehr geführt haben, somit
könnten die ausgewiesenen Veränderungsraten überhöht sein.
Weitere Ergebnisse zum Personenverkehr in Bussen und Bahnen im 1. Halbjahr 2025
und im 2. Quartal 2025 bieten entsprechende Tabellen auf der Themenseite
"Personenverkehr" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes. Dort sind
auch experimentelle Daten in Form von AFZS-Indizes für
Schienenverkehrsunternehmen verfügbar.
Basisdaten und lange Zeitreihen nach Quartalen zum Personenverkehr mit Bussen
und Bahnen sind über die Tabellen "Beförderte Personen, Personenkilometer"
(46181-0005 und 46181-0015) in der Datenbank GENESIS-Online abrufbar.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
Autor folgen