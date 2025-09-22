Kirschenernte 2025 um gut 4 % über dem Durchschnitt der vergangenen 10 Jahre

WIESBADEN (ots) -



- Knapp ein Drittel mehr Kirschen als im ernteschwachen Vorjahr

- Süßkirschen im Zehnjahresvergleich auf hohem Niveau, Sauerkirschen

unterdurchschnittlich

- Birnenernte nach ersten Schätzungen knapp 6 % über Zehnjahresdurchschnitt



Die deutschen Baumobstbetriebe haben im Sommer 2025 eine gute Kirschenernte

erzielt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach endgültigen Schätzungen

zum Stichtag 20. August 2025 mitteilt, wurden insgesamt 47 100 Tonnen Kirschen

geerntet. Davon entfielen 79 % (37 300 Tonnen) auf Süßkirschen und 21 % (9 800

Tonnen) auf Sauerkirschen. Gegenüber dem zehnjährigen Durchschnitt der Jahre

2015 bis 2024 von 45 200 Tonnen fiel die Kirschenernte 2025 um 4,2 % höher aus.

Verglichen mit der deutlich unterdurchschnittlichen Gesamterntemenge von 35 400

Tonnen Kirschen aus dem Vorjahr wurden etwa 11 700 Tonnen oder ein Drittel

(+33,1 %) mehr Kirschen erzeugt.





