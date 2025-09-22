    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBayer AktievorwärtsNachrichten zu Bayer
    Kirschenernte 2025 um gut 4 % über dem Durchschnitt der vergangenen 10 Jahre

    WIESBADEN (ots) -

    - Knapp ein Drittel mehr Kirschen als im ernteschwachen Vorjahr
    - Süßkirschen im Zehnjahresvergleich auf hohem Niveau, Sauerkirschen
    unterdurchschnittlich
    - Birnenernte nach ersten Schätzungen knapp 6 % über Zehnjahresdurchschnitt

    Die deutschen Baumobstbetriebe haben im Sommer 2025 eine gute Kirschenernte
    erzielt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach endgültigen Schätzungen
    zum Stichtag 20. August 2025 mitteilt, wurden insgesamt 47 100 Tonnen Kirschen
    geerntet. Davon entfielen 79 % (37 300 Tonnen) auf Süßkirschen und 21 % (9 800
    Tonnen) auf Sauerkirschen. Gegenüber dem zehnjährigen Durchschnitt der Jahre
    2015 bis 2024 von 45 200 Tonnen fiel die Kirschenernte 2025 um 4,2 % höher aus.
    Verglichen mit der deutlich unterdurchschnittlichen Gesamterntemenge von 35 400
    Tonnen Kirschen aus dem Vorjahr wurden etwa 11 700 Tonnen oder ein Drittel
    (+33,1 %) mehr Kirschen erzeugt.

    Süßkirschenernte 13,3 % über Zehnjahresdurchschnitt

    Die endgültige Schätzung der Süßkirschenernte 2025 ergab 37 300 Tonnen, womit
    die Erntemenge 9 400 Tonnen oder 33,6 % über dem wetterbedingt sehr niedrigen
    Vorjahreswert lag. Gegenüber dem zehnjährigen Durchschnitt von 32 900 Tonnen
    verzeichneten die Baumobstbetriebe eine Steigerung um 4 400 Tonnen oder 13,3 %.
    Die gute Süßkirschenernte entwickelte sich bei milden Witterungsbedingungen zur
    Blütezeit und ohne Beeinträchtigung durch Frost- und Hagelereignisse in den
    meisten Anbauregionen.

    Süßkirschen werden in Deutschland auf einer Fläche von 5 700 Hektar angebaut.
    Dabei ist Baden-Württemberg mit 2 600 Hektar das bedeutendste Bundesland für den
    heimischen Süßkirschenanbau. Mit 17 600 Tonnen wurden dort 47 % der gesamten
    deutschen Süßkirschen erzeugt. Bezogen auf die Erntemenge lag Niedersachsen mit
    5 000 Tonnen Süßkirschen auf einer Fläche von 480 Hektar an zweiter Stelle.
    Obwohl Rheinland-Pfalz (660 Hektar) und Bayern (540 Hektar) über größere
    Süßkirschenflächen verfügen, wurden dort geringere Erntemengen von 3 700 und 1
    800 Tonnen erzielt.

    Verglichen mit dem Vorjahr fiel die diesjährige Süßkirschenernte in
    Baden-Württemberg um 250 Tonnen geringer aus (-1 %). In Niedersachsen hingegen
    wurde die Vorjahresernte um 2 000 Tonnen (+67 %) ähnlich wie in Rheinland-Pfalz
    (+76 %) und Bayern (+30 %) deutlich übertroffen. Die regionalen Unterschiede
    beim Vorjahresvergleich sind darauf zurückzuführen, dass die
    baden-württembergischen Obstbaubetriebe im Vorjahr eine überdurchschnittlich
    gute Süßkirschenernte erzielt hatten, während die übrigen Anbauregionen teils
    erhebliche wetterbedingte Ertragseinbußen hinnehmen mussten.

    Sauerkirschenanbaufläche rückläufig, Ernte 20,0 % unter Zehnjahresdurchschnitt
